(Boursier.com) — MyHotelMatch accélère son virage stratégique et technologique avec la nomination de trois nouveaux profils qui viennent étoffer et renforcer l'équipe management.

Directrice Administrative et Financière, Laurence Chopard vient doter la Société de son expérience de plus de quarante ans dans la finance et gestion de différents groupes. Forte d'excellentes connaissances du management de structures dans les milieux de la restauration, de l'hébergement et du service à la personne, d'une parfaite maîtrise de la coordination de projet, et de l'accompagnement du développement d'entreprises, cette nouvelle DAF saura participer au déploiement de MyHotelMatch.

Directeur des Nouvelles Technologies, Fabrice Martin-Astre rejoint le Groupe afin de lui faire bénéficier de son expérience de plus de dix ans au sein de différentes start-up et bureaux d'ingénierie. Avec une connaissance très pointue du monde digital, mais aussi de la stratégie marketing et commerciale, et de la création de contenu, le CTO viendra orienter de façon pertinente, le développement et l'actualisation de la plateforme MyHotelMatch.

Responsable du Marketing et de la Communication, Rebecca Chaussat jouit d'une forte expertise et d'une parfaite connaissance de l'hôtellerie de luxe, avec à son actif, différents postes occupés notamment au sein du groupe Marriott et de deux hôtels 5 étoiles de la Côte d'Azur. Plus de sept années d'expérience dans le secteur sauront lui conférer les atouts majeurs pour porter un regard tant au niveau stratégique que pratique, sur la communication et le marketing de MyHotelMatch.