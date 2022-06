MyHotelMatch : Accélération du développement

(Boursier.com) — MyHotelMatch , la plateforme innovante qui vise à révolutionner le tourisme en devenant la nouvelle génération d'agence de voyages (OTA - Online Travel Agency) faisant matcher un vacancier et un hôtelier, annonce l'acquisition de 100% du groupe My Agency qui propose des services premium à une clientèle hyper active, urbaine et aisée au travers de ses marques My Concierge, My Event, My Driver, My Travel et My Property.

Une offre complète et sur-mesure pour une expérience unique

MyAgency est l'expert qui accompagne depuis 2004 une clientèle exigeante au quotidien en leur fournissant une offre complète de services sur-mesure pour leur vie privée et professionnelle (conciergerie, évènementiel, mobilité, affaires et immobilier). Le Groupe met à la disposition de ses membres, du temps d'organisation afin de faciliter leur quotidien par l'intermédiaire d'un concierge personnel, unique interlocuteur à tout moment. De l'envie la plus vague au rêve le plus fou, le Concierge a toujours des solutions, et partage ses adresses confidentielles et tendances dans les lieux les plus à même de répondre aux attentes de son client, tout en lui signalant les événements les plus rares.

My Agency dispose d'un portefeuille de près de 800 clients internationaux, de plus de 20.000 partenaires et a organisé près de 80.000 expériences depuis sa création. Positionné sur un secteur de niche en fort développement, My Agency a réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 8,3 ME en 2019 et devrait atteindre les 10 ME sur l'exercice 2022.

Le Groupe dispose d'un ERP dédié et d'une application mobile permettant aux clients de My Agency de suivre en temps réel l'avancée de leurs demandes et d'échanger avec leur interlocuteur dédié. Cette acquisition va permettre à MyHotelMatch de bénéficier d'un historique représentant près de 100 ME de voyages haut de gamme qui viendront alimenter la base de données de sa plateforme de matching.

Des synergies fortes et de nouvelles expertises

Cette acquisition va permettre d'accélérer significativement le développement de la plateforme MyHotelMatch en se basant sur un historique concret de voyages haut de gamme intégrant une multitude de critères et des retours d'expérience de qualité sur les 18 dernières années.

Les synergies entre la plateforme de matching de l'hôtellerie, et My Agency, l'expert de l'expérience matching réussies de ses membres, à travers la pertinence des critères, la connaissance des exigences des membres, et la puissance des algorithmes existants, permettront, dans un premier temps, de proposer une offre en parfait accord avec les attentes de clients premium avant de la déployer auprès d'une clientèle plus large.

MyHotelMatch va par la même occasion s'étoffer de nouvelles compétences avec l'arrivée d'une trentaine de collaborateurs qui poursuivront le déploiement de My Agency et contribueront activement au développement de la plateforme MyHotelMatch.

"Nous sommes ravis de ce rapprochement avec My Agency qui est un grand pas en avant pour MyHotelMatch. Nous allons poursuivre nos investissements R&D afin de rendre les séjours de chacun uniques, plus simplement, dans un hôtel qui correspondrait parfaitement à leurs attentes. My Agency nous apporte une base installée premium et nous permet de renforcer notre position auprès des futurs clients et partenaires qui nous l'espérons, nous feront confiance afin de révolutionner le fonctionnement quelque peu archaïque des agences de voyages. Cette acquisition va directement alimenter la data de notre plateforme et accélérer significativement son développement" a déclaré Jean-François Ott, Président de MyHotelMatch.

"Je suis très fier de notre collaboration et du travail accompli par les équipes de My Agency au cours de ces 18 dernières années. Cette acquisition démontre l'acuité de notre business model et de notre offre, qui nous a permis de développer un service - notamment au travers de notre application - très innovant et adapté aux besoins de nos exigeants membres. Rejoindre MyHotelMatch est une opportunité et répond à une ambition commune : améliorer et simplifier l'expérience hôtellière" précise Yves Abitbol, Président de My Agency.

MyHotelMatch confirme sa volonté de révolutionner les agences de voyages et devrait présenter une 1ère version de sa plateforme MyHotelMatch dès 2023.