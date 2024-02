MyHotelMatch a perfectionné son application

(Boursier.com) — MyHotelMatch qui réunit sur une plateforme les hôteliers et les voyageurs des établissements de luxe a lancé la première version de son application en décembre dernier après 18 mois de développement. L'application est encore améliorée chaque jour pour être perfectionnée. Désormais, toutes les équipes de MyHotelMatch sont en ordre de marche pour assurer la montée en puissance de l'application.

Comme toute application, MyHotelMatch doit être régulièrement mise à jour et améliorée de ses premiers bugs, elle va être upgradée plusieurs fois tout au long de l'année afin d'améliorer le matching auquel va être ajouté un algorithme IA et du machine learning. La seconde priorité est l'extension du réseau d'hôtels grâce au partenariat signé l'an passé avec Amadeus donnant accès à une base de données de 9.000 hôtels dans la catégorie luxe. A ce jour, 800 hôtels sont déjà profilés dans l'application. Dès le 29 février, plus de 1.000 hôtels qui viendront enrichir l'offre de séjours embarquée dans l'application. Le 1er mars, une nouvelle application dédiée au personnel des hôtels partenaires sera lancée. Cette dernière permettra aux employés de l'hôtel de suivre en temps réel sur leurs mobiles les performances de leur établissement. Grâce à cet outil de pilotage ils pourront également concrétiser de nouvelles réservations et converser toujours plus et en temps réel avec les voyageurs grâce au chat de MyHotelMatch. Au 2e semestre les équipes de MyHotelMatch pourront se consacrer au développement de l'audience et au renforcement de la notoriété afin d'engager la montée en puissance des revenus.

Toutes les conditions devraient être réunies au dernier trimestre 2024 pour accompagner la montée en puissance de l'application sur le marché des voyages de luxe.