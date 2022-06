MyHotelMatch : à la rencontre ses actionnaires

(Boursier.com) — MyHotelMatch , plateforme innovante qui vise à révolutionner le tourisme en devenant la nouvelle génération d'agence de voyages (OTTA - Online Tailored Travel Agency), participera au e-salon BoursoLive qui se déroulera les 27 et 28 juin 2022. Organisé par Boursorama, ce salon 100% digital de la Bourse est dédié à la découverte et aux échanges entre actionnaires individuels et acteurs des marchés financiers. Notamment, Jean-François Ott, Président Directeur Général de MyHotelMatch, interviendra le 27 juin à 16h50.