MyHotelMatch : 571 kE de pertes en 2022

(Boursier.com) — Porté par la dynamique de ses filiales opérationnelles de services de Luxe sur mesure (conciergerie, voyages, évènementiel...), intégrées en juillet 20221, MyHotelMatch réalise sur 2022 un chiffre d'affaires de 7,75 millions d'euros contre une année blanche en 2021. La réorientation stratégique des activités du Groupe porte ses fruits et l'intégration de ses filiales opérationnelles à compter du 1er juillet 2022 permet à MyHotelMatch de bénéficier d'un socle d'activité solide pour accompagner ses développements.

Cet exercice de transition intègre, sur le second semestre 2022, les résultats bénéficiaires des filiales opérationnelles et porte surtout les premiers investissements engagés par MyHotelMatch pour le développement de sa plateforme de réservation de voyage basée sur le principe des sites de rencontres en ligne. Le résultat opérationnel courant s'établit à -658 kE au 31 décembre 2022 (+11 kE l'an passé).

Le Résultat Net 2022, bénéficiant d'un coût de l'endettement financier net faible (-12 kE), s'établit à -571 kE (-11 kE au 31 décembre 2021).

Au 31 décembre 2022, la trésorerie et les disponibilités du Groupe s'élèvent à 1,4 ME et portent l'endettement net à 3,5 ME.

Sur2023, le Groupe devrait connaître une nouvelle progression de ses revenus liés à ses activités de services de Luxe sur mesure. MyHotelMatch vise à se positionner comme un acteur incontournable des voyages de Luxe grâce à son application de réservation innovante qui sera à terme accessible dans le monde entier.