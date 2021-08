MyHeritage va acquérir 90% de Filae à 20,75 euros par action

(Boursier.com) — MyHeritage , le premier service mondial pour découvrir votre passé et construire votre avenir, annonce avoir signé le 30 juillet 2021 des accords portant sur l'acquisition de 90,91% du capital et 89,11% des droits de vote de Filae, un service généalogique leader en France, par l'intermédiaire de TreeHouse Junior Limited, une société mère du groupe MyHeritage.

Selon les termes de ces accords, MyHeritage a procédé à l'acquisition de toutes les actions Filae de Geneanet et de Trudaine Participations, soit au total 710.782 actions Filae représentant 43,08% du capital social et 42,23% des droits de vote de Filae, au prix de 20,75 euros par action, ainsi que les actions des fondateurs et actionnaires historiques de Filae, dont son fondateur et président-directeur général Toussaint Roze, soit au total 789.161 actions, représentant 47,83% du capital social et 46,88% des droits de vote de Filae au prix de 20 euros par action.

A l'issue de ces deux opérations, MyHeritage détient 90,91% du capital et 89,11% des droits de vote de Filae. Compte tenu de l'annulation envisagée par Filae de ses 55.321 actions auto-détenues, ces pourcentages seraient portés à 94,06% s'agissant de la détention en capital et à 92,13% s'agissant de la détention en droits de vote.

Cette annonce marque le début d'une nouvelle ère pour la généalogie française qui s'appuiera sur l'expertise de Filae en matière de documents historiques français et sur les technologies de pointe et l'ampleur mondiale de MyHeritage. Filae, qui est la 12ème acquisition de MyHeritage, renforce ainsi la position de MyHeritage en tant que premier service généalogique d'Europe.

Fondée en 1994 et anciennement connue sous les noms de NotreFamille.com et Genealogie.com avant d'être renommée Filae en 2016, Filae a pour vocation de rendre la recherche généalogique plus facile et plus accessible grâce à des technologies innovantes et une bibliothèque exclusive d'archives historiques françaises numérisées. Les valeurs communément partagées de facilité d'utilisation, d'accessibilité et d'innovation, associées à une profonde passion pour le contenu généalogique, ont permis de développer la relation entre MyHeritage et Filae. Les fondateurs des deux sociétés ont vu un rapprochement comme la continuité naturelle de cette relation. Fondée en 2003, MyHeritage a développé l'une des principales plateformes mondiales dédiée à l'histoire familiale et à la généalogie.

Grâce à des technologies uniques et exclusives, MyHeritage est actuellement disponible en 42 langues et utilisé par 90 millions d'utilisateurs enregistrés dans le monde entier, témoignant ainsi de sa portée internationale ainsi que de la diversité de sa base d'utilisateurs. Les utilisateurs de MyHeritage ont collaborativement créé des dizaines de millions d'arbres généalogiques, et la plateforme présente une vaste base de près de 14 milliards de données historiques. Les nombreuses fonctionnalités de la plateforme comprennent des outils de pointe basés sur l'intelligence artificielle.