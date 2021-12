Musk, plus gros contribuable de tous les temps, va payer plus de 11 milliards de dollars d'impôts !

(Boursier.com) — Elon Musk, le charismatique patron de Tesla et SpaceX, homme le plus riche de la planète récemment désigné "personnalité de l'année" par le magazine Time et le Financial Times, a mis les choses au point il y a quelques heures sur Twitter, alors que les spécialistes tentaient d'évaluer le montant de son imposition attendue record pour cette année. "Pour ceux qui se demandent, je paierai plus de 11 milliards de dollars d'impôts cette année", a donc indiqué le milliardaire.

Musk a vendu encore jeudi pour 884 millions de dollars de titres Tesla. Depuis début novembre et son fameux sondage Twitter sur le sujet, le milliardaire a écoulé pour environ 14 milliards de dollars d'actions Tesla, selon des avis boursiers. Face aux critiques, et plus précisément à celles de la sénatrice Elizabeth Warren, l'homme d'affaires a rappelé tout récemment sur Twitter : "Et si vous ouvriez les yeux pendant 2 secondes, vous réaliseriez que je paierai plus d'impôts qu'aucun Américain dans toute l'histoire cette année".

Alors que le cours de bourse de Tesla a perdu un quart de sa valeur depuis les pics du mois de novembre, Musk affiche toujours une fortune colossale évaluée à 244 milliards de dollars par Forbes. En comparaison, la 'médaille d'argent' Jeff Bezos pèse 195 milliards de dollars.

Musk a très activement cédé des actions Tesla depuis novembre et son sondage Twitter, où il soumettait à ses millions de followers la possibilité qu'il cède 10% de sa participation au capital de Tesla. Néanmoins, le fantasque patron a dans le même temps exercé des options pour un nombre d'actions sensiblement équivalent à celui qu'il a vendu.

L'homme d'affaires avait été durement taclé par la sénatrice Elizabeth Warren sur Twitter. "Modifions le code fiscal truqué afin que la personne de l'année paie réellement des impôts et arrête de vivre aux crochets de tout le monde", s'était offusquée la sénatrice démocrate il y a quelques jours... Musk avait répliqué : "Vous me rappelez quand j'étais enfant et que la maman en colère de mon ami criait simplement au hasard sur tout le monde sans raison". Sans doute un peu lassé des attaques incessantes de ses bienveillants détracteurs, l'homme d'affaires avait donc réagi avec vigueur face à la sénatrice, lui précisant qu'il allait tout de même débourser cette année une somme record. "Ne dépensez pas tout d'un coup... Oh attendez, vous l'avez déjà fait", s'était moqué Musk.