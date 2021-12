Musk : "Je vais payer plus d'impôts qu'aucun Américain dans toute l'histoire"

(Boursier.com) — Elon Musk, le charismatique patron de Tesla et SpaceX, homme le plus riche de la planète tout juste désigné "personnalité de l'année" par le magazine Time, avait été durement taclé par la sénatrice Elizabeth Warren sur Twitter. "Modifions le code fiscal truqué afin que la personne de l'année paie réellement des impôts et arrête de vivre aux crochets de tout le monde", s'était offusquée la sénatrice démocrate... Musk n'a visiblement pas apprécié cette critique. "Vous me rappelez quand j'étais enfant et que la maman en colère de mon ami criait simplement au hasard sur tout le monde sans raison", a répliqué le milliardaire.

"Et si vous ouvriez les yeux pendant 2 secondes, vous réaliseriez que je paierai plus d'impôts qu'aucun Américain dans toute l'histoire cette année", a insisté Musk, qui vient de vendre pour près de 13 milliards de dollars de titres Tesla suite à son sondage Twitter du mois dernier dans lequel il demandait aux internautes s'il devait céder 10% de sa participation. Notons toutefois que dans le même temps, le CEO de Tesla a exercé des options portant sur un nombre encore plus élevé d'actions...

Alors que le cours de bourse de Tesla a perdu un cinquième de sa valeur depuis les pics du mois de novembre, Musk affiche toujours une fortune colossale évaluée à 252 milliards de dollars par Forbes. En comparaison, Jeff Bezos "pèse" 195 milliards de dollars.

Depuis la désignation de Musk en tant que 'personnalité de l'année' par le magazine Time, les critiques fusent contre le milliardaire. Sans doute un peu lassé des attaques incessantes de ses bienveillants détracteurs, l'homme d'affaires a donc réagi avec vigueur en taclant sans ménagement la sénatrice "Karen" (surnom qu'il lui a trouvé), ou plutôt Warren, lui précisant qu'il allait tout de même débourser cette année une somme record. "Ne dépensez pas tout d'un coup... Oh attendez, vous l'avez déjà fait", s'est moqué Musk.