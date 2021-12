Musk dit avoir vendu assez d'actions Tesla pour satisfaire son objectif

(Boursier.com) — Elon Musk a cédé encore des actions Tesla et a affirmé avoir désormais cédé assez de titres pour satisfaire à son objectif de cession de 10% de sa participation. Le milliardaire a vendu encore pratiquement 600.000 titres et exercé des options portant sur 2 millions d'actions supplémentaires. Dans une interview, Musk en profite également pour critiquer vivement la 'surtaxation' californienne, alors que Tesla vient de transférer son siège social au Texas. Le leader de Tesla et SpaceX a donc écoulé 583.611 titres supplémentaires du constructeur de voitures électriques, portant le total des ventes à 13,5 millions d'actions, soit environ 80% de l'objectif des 10% résultant de son récent sondage Twitter, pour 14 milliards de dollars. "J'ai vendu suffisamment d'actions pour atteindre environ 10%, plus les exercices d'options", a indiqué Musk dans une interview relayée par le site internet satirique Babylon Bee.

L'homme d'affaires a précisé qu'il devait exercer des options d'achat d'actions expirant l'année prochaine "quoi qu'il arrive". Il a également ajouté qu'il avait vendu un "stock supplémentaire" pour atteindre près de 10% de sa participation. Sur les 13,5 millions d'actions vendues, 8,06 millions ont été cédées pour payer les impôts liés à l'exercice des options. Musk a par ailleurs déclaré dimanche sur Twitter qu'il paierait plus de 11 milliards de dollars d'impôts cette année.

Face aux critiques, et plus précisément à celles de la sénatrice Elizabeth Warren, l'homme le plus riche du monde avait rappelé tout récemment sur Twitter : "Et si vous ouvriez les yeux pendant 2 secondes, vous réaliseriez que je paierai plus d'impôts qu'aucun Américain dans toute l'histoire cette année".

Alors que le cours de bourse de Tesla a perdu un quart de sa valeur depuis les pics du mois de novembre, Musk affiche toujours une fortune colossale évaluée à 246 milliards de dollars par Forbes. En comparaison, la 'médaille d'argent' Jeff Bezos pèse 196 milliards de dollars.

Musk a très activement cédé des actions Tesla depuis novembre et son sondage Twitter, où il soumettait à ses millions de followers la possibilité qu'il cède 10% de sa participation au capital de Tesla. Néanmoins, le fantasque patron a dans le même temps exercé massivement des options.