Musk a presque fini de vendre ! Le titre flambe

(Boursier.com) — Elon Musk, qui avait laissé les internautes décider pour lui d'une cession de 10% de sa participation au capital du constructeur de véhicules électriques, a presque fini de vendre des actions Tesla. Wall Street en a pris bonne note hier, puisque le titre s'est littéralement envolé de 7,5% à 1.008,9$. La capitalisation boursière de l'affaire revient ainsi sur les 1.000 milliards de dollars, tandis que la fortune de Musk atteint 262 milliards de dollars selon la mesure de Forbes en temps réel... L'objectif de Musk sera atteint "lorsque les cessions 10b préprogrammées" seront finalisées. "Il reste encore quelques tranches, mais c'est quasiment fait", a lancé le milliardaire sur Twitter, soulageant ainsi les investisseurs.

La vague de ventes d'actions d'Elon Musk dépasse les 15 milliards de dollars, relève le Wall Street Journal. Le CEO a, en outre, maintenant exercé presque toutes les options d'achat d'actions expirant en août. L'homme d'affaires a vendu hier un peu plus d'actions Tesla Inc., portant le montant total des cessions à plus de 15 milliards de dollars depuis le mois dernier. De nouvelles ventes sont intervenues alors que Musk exerçait plus de 2,1 millions d'options d'achat d'actions Tesla, selon les documents réglementaires déposés mercredi soir. Il a vendu plus de 934 000 des actions de la société qu'il dirige, évaluées à environ 928,6 millions de dollars, pour couvrir les retenues d'impôt, selon les divulgations de la veille. Les dernières transactions font partie d'un plan établi par Musk le 14 septembre pour exercer des options et vendre des actions. Les options qu'il a exercées font partie d'une tranche d'environ 23 millions d'options d'achat d'actions acquises qui expirera en août 2022. Il a exercé environ 21,3 millions de ces options.

Elon Musk avait précédemment indiqué avoir cédé assez de titres pour satisfaire à son objectif de cession de 10% de sa participation. Dans une interview, Musk en a profité également pour critiquer vivement la "surimposition" californienne, alors que Tesla vient de transférer son siège social au Texas, suivant en cela son fondateur. Le leader de Tesla et SpaceX a écoulé au total environ 15 millions d'actions, soit près de 90% de l'objectif des 10% résultant de son récent sondage Twitter. "J'ai vendu suffisamment d'actions pour atteindre environ 10%, plus les exercices d'options", a indiqué Musk dans une interview relayée par le site internet satirique Babylon Bee.

L'homme d'affaires a précisé qu'il devait exercer des options d'achat d'actions expirant l'année prochaine "quoi qu'il arrive". Il a également ajouté qu'il avait vendu un "stock supplémentaire" pour atteindre près de 10% de sa participation. Plus de la moitié des actions récemment cédées l'ont été pour payer les impôts liés à l'exercice des options. Musk a par ailleurs déclaré dimanche sur Twitter qu'il paierait plus de 11 milliards de dollars d'impôts cette année.