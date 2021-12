Musée Grévin : un exercice difficile avec la crise sanitaire

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires annuel réel de Musée Grévin pour l'exercice ouvert le 1er octobre 2020 s'élève à 4,17 millions d'euros, en baisse de -48,6% par rapport à l'exercice précédent. L'activité annuelle a été très affectée par le contexte sanitaire lié au Covid-19 et par la mise en oeuvre du 2e confinement décidé par les autorités, à compter du 30 octobre 2020. Musée Grévin n'a pu rouvrir ses portes que le 19 mai et ce, dans un contexte de jauge limitée. Malgré une belle fin d'exercice supérieure de plus de 65% au 4e trimestre de l'année 2020, la fréquentation annuelle au 30 septembre 2021 ressort à seulement 215.257 visiteurs, en baisse de -45,5% par rapport 30 septembre 2020.

La dépense par visiteur totale des différentes activités (admission, boutique et photo ambulante) s'est également bien tenue sur les périodes d'ouverture avec une augmentation de +3,8% par rapport à l'exercice précédent. Le Café Grévin est resté fermé.

Les charges d'exploitation nettes de la subvention pour aide aux coûts fixes et hors dotations et reprises de provisions d'exploitation et amortissements lors de l'exercice 2020/2021 ont diminué de -3 ME (-34,1%) par rapport à l'exercice précédent. Elles s'établissent à -5,8 ME.

Le résultat exceptionnel ressort pour l'exercice en perte à -666 kE (-969 KE en 2019-2020). Cette perte exceptionnelle est constituée d'une dépréciation exceptionnelle complémentaire sur le droit au bail du café Grévin pour 722 kE.

Le résultat net est en perte de -4,51 ME. Le résultat de l'exercice précédent ressortait à -3,8 ME.

Situation financière

Compte tenu des pertes enregistrées sur les 2 derniers exercices, les capitaux propres de la Musée Grévin sont devenus inférieurs à la moitié du capital social au 30 septembre 2021. Les mesures adaptées nécessaires seront prises pour permettre à la société de poursuivre normalement son activité.

Musée Grévin rappelle appartenir au Groupe CDA, qui a pris les mesures nécessaires au renforcement de sa position de liquidité tout au long de l'exercice, dont l'augmentation de capital avec maintien du DPS de 231 ME réalisée avec succès en juin 2021.

Perspectives

Les perspectives d'activité pour l'exercice 2021/2022 restent conditionnées par l'évolution de la pandémie de Covid-19. Si le 1er trimestre de l'exercice a débuté de façon satisfaisante dans la continuité de la reprise observée sur l'été (progression supérieure aux attentes et hausse sensible par rapport à l'exercice précédent à période comparable), la reprise de l'épidémie et l'apparition d'un nouveau variant risquent de perturber la période de Noël traditionnellement très porteuse pour Musée Grévin et les mois à venir.