Musée Grévin : pâtit des grèves des transports pour le 1er trimestre

Crédit photo © Grévin / Presswall

(Boursier.com) — Au 1er trimestre de son exercice 2019-2020, Musée Grévin réalise un chiffre d'affaires de 3,73 millions d'euros. Il est porté par le site parisien du boulevard Montmartre. Il en très légère baisse de -0,8% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Sur la lancée de l'exercice précédent et de la mise en place du Nouveau Grévin, le nouvel exercice 2019-2020 avait démarré très favorablement pour le site, avec une hausse d'activité à fin novembre de +13,3% par rapport à l'exercice précédent. Le mouvement de grève dans les transports a en revanche, à partir de début décembre, fortement pénalisé l'activité. La fréquentation globale du 1er trimestre ressort toutefois en légère hausse de +3,3% à 189.863 visiteurs.

La dépense par visiteur (admission, boutique et photos) se maintient globalement par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cependant, les activités Restauration et Privatisations pâtissent de la situation dégradée du mois de décembre, traditionnellement l'un des mois les plus forts de l'année.

Nouveaux visages

L'activité du site a bénéficié de l'entrée de nouveaux personnages tels le chanteur Soprano, le contre-ténor Philippe Jaroussky et le héros du célèbre dessin animé "Oggy et les cafards".

Musée Grévin annonce aussi les arrivées de plusieurs nouveaux personnages, notamment le violoniste Renaud Capuçon, les humoristes Pierre Palmade et Muriel Robin et le chef cuisinier français Cyril Lignac.