Musée Grévin : le pass sanitaire inquiète

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires réel constaté au terme des 3 premiers trimestres de l'exercice ouvert le 1er octobre 2020 s'élève à 1,193 millions d'euros, en forte baisse de -81,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent. L'activité des 9 premiers mois de l'exercice 2020/2021 de Musée Grévin est, bien sûr, très affectée par le contexte sanitaire lié au Covid-19 et par la mise en oeuvre du 2e confinement décidé par les autorités à compter du vendredi 30 octobre 2020. Musée Grévin n'a pu rouvrir ses portes dans un contexte de jauge limitée que le 19 mai. La fréquentation au 30 juin 2021 ressort à 61.265 visiteurs en baisse de -80,2% par rapport 30 juin 2020.

En ce qui concerne le 3e trimestre, le chiffre d'affaires est en très forte hausse par rapport à l'exercice précédent en raison d'un nombre de jours d'ouverture plus important (en 2020, la réouverture était intervenue environ 1 mois plus tard) et d'une activité plus dynamique et en progrès constant au fil des semaines. Aucune nouvelle entrée de personnages n'a pu évidemment intervenir sur la période.

Perspectives

Le niveau d'activité a continué de s'accélérer sur les premières semaines de juillet. Ainsi sur les 3 premières semaines du mois, juste avant la mise en place du pass sanitaire obligatoire pour accéder au Musée Grévin, la fréquentation était en hausse de plus de 150% par rapport à la même période de l'exercice précédent. En revanche, la mise en place du pass pourrait pénaliser la reprise observée même si les mineurs en ont été écartés jusqu'à fin septembre.

Musée Grévin appartient au Groupe CDA qui a pris les mesures nécessaires au renforcement de sa position de liquidité au 30 juin 2021. Au cours du 3è trimestre 2020/2021, la Compagnie des Alpes a en effet continué de sécuriser ses besoins de trésorerie grâce notamment à la prorogation de son premier PGE (200 ME) et au succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (231 ME).