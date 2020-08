Musée Grévin : fort recul du chiffre d'affaires sur 9 mois

(Boursier.com) — Au 30 juin 2020, soit au terme des 9 premiers mois d'activité de l'exercice 2019-2020, le chiffre d'affaires de Musée Grévin SA s'élève à 6,31 millions d'euros, en forte baisse de 37,5% par rapport à la même période de l'exercice précédent (10,1 ME au 30 juin 2019).

L'activité des 9 premiers mois de l'exercice a été doublement pénalisée par la grève dans les transports au mois de décembre et surtout, à partir du mois de mars, par l'épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement décidées par les autorités à compter du 17 mars. Le site n'a ainsi pu rouvrir ses portes au public, en respectant des conditions sanitaires très strictes, que le 18 juin.

Au total, la fréquentation ressort au 30 juin à 310.154 visiteurs, en très forte diminution de 39,1% par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice précédent, avec une activité au 3e trimestre quasiment nulle.

Les dépenses par visiteur sur l'admission, la boutique, la photo et le vestiaire ont légèrement progressé de 2,4 %. Le chiffre d'affaires restauration est lui en retrait significatif sous l'effet de la fermeture du Café Grévin aux individuels et du Covid-19. Il ne rouvrira d'ailleurs pas ses portes d'ici à la fin de l'exercice.

En dehors des événements marquants de ces 9 mois, le site a pu bénéficier, jusqu'au début du mois de mars, des effets favorables du Nouveau Grévin (en place depuis février 2019) et de l'entrée de nouveaux personnages tels le chanteur Soprano, le contre-ténor Philippe Jaroussky, le héros du célèbre dessin animé "Oggy et les cafards" et le violoniste français à la renommée internationale Renaud Capuçon.

Perspectives

Musée Grévin n'a redémarré que très tardivement à la fin juin. La trajectoire s'est légèrement améliorée semaine après semaine mais l'activité reste, à ce jour, plus de 60% en deçà d'un mois de juillet normal.

Musée Grévin rappelle que la fréquentation estivale du site est en général portée par les touristes français et étrangers qui sont aujourd'hui absents. La crise du COVID-19 crée un environnement dans lequel le Musée continue de faire face à un certain nombre d'incertitudes concernant notamment l'évolution des mesures de prévention sanitaire et les comportements des consommateurs , déclare le management.

Situation financière

Musée Grévin appartient au Groupe CDA, qui a pris les mesures nécessaires à la protection de sa position de liquidité jusqu'à la fin de l'année civile, y compris dans un scénario dégradé. Un prêt, garanti par l'Etat destiné à renforcer la position de liquidité du Groupe et ses besoins de trésorerie d'exploitation engendrés par la perte d'activité liée à la pandémie de Covid-19, a ainsi été mis en place au mois de juin pour une durée initiale de 12 mois pouvant être prorogée pour une période de 1 à 5 ans à la discrétion du Groupe.