Musée Grévin : comptes semestriels publiés

(Boursier.com) — Musée Grévin Paris a conclu le 1er semestre de l'exercice 2019/2020 sur une baisse de sa fréquentation (3,1%), de son chiffre d'affaires (-2,5%) et sur une légère amélioration de ses résultats (d'exploitation et net) par rapport à la même période de l'exercice précédent :

L'activité du 1er semestre de l'exercice 2019/2020 a été doublement pénalisée par la grève dans les transports au mois de décembre et surtout, au mois de mars, par l'épidémie de Covid-19 et la fermeture du site à partir du 15 mars 2020 (environ -42.000 visiteurs). Au total, la fréquentation ne baisse que de 3,1% à 307.087 visiteurs par rapport au même semestre de l'exercice précédent car ce dernier avait lui-même été marqué par le mouvement des 'Gilets Jaunes' et la fermeture du Musée pour travaux en janvier 2019.

Le chiffre d'affaires du semestre est en léger recul de 2,5%. En effet, parallèlement à la baisse de la fréquentation, les dépenses par visiteur sur l'admission, la boutique, la photo et le vestiaire ont légèrement progressé de 1%. Le chiffre d'affaires restauration est lui en retrait significatif sous l'effet de la fermeture du Café Grévin aux individuels et du Covid-19. En revanche, l'activité événementielle a progressé notablement sur ce semestre en raison de la fermeture du site en janvier 2019, un mois traditionnellement fort dans cette activité.

Parallèlement, les charges d'exploitation (hors dotations aux amortissements) nettes des reprises de provisions d'exploitation ont diminué sur le semestre de 9% (0,53 ME). Elles ressortent à 5,34 ME. Cette évolution tient en particulier à la baisse de charges pour faire face à la crise du Covid-19, en particulier les dépenses de communication et la masse salariale avec la mise en place du chômage partiel dès mi-mars. Il s'agit en effet de tenir compte de la fermeture prolongée du site et sans perspective proche de réouverture.

Rappelons aussi que les dépenses de communication avaient été particulièrement élevées en 2019 pour accompagner le lancement du Nouveau Grévin.

Les dotations aux amortissements sont en hausse de 206 KE sur le semestre en liaison avec les investissements du Nouveau Grévin sur un semestre plein (contre 2 mois en 2019).

Au total, le résultat net s'établit à -118 KE au 31 mars 2020, en progression de +136 KE par rapport au 31 mars 2019 (-254 KE).

Perspectives

Dans l'environnement de crise créé par le Covid-19, Musée Grévin fait face à un grand nombre d'incertitudes qui rendent extrêmement compliquée l'appréciation des impacts sur les résultats du second semestre. Ces impacts dépendront de la date de reprise de l'activité non connue à ce jour, des contraintes opérationnelles pour respecter les mesures de prévention sanitaires décidées par le gouvernement et de l'impact que cette crise aura sur le comportement des consommateurs.

Afin de se préparer à la réouverture, Musée Grévin a travaillé avec les instances professionnelles du secteur afin d'élaborer un plan de sécurité sanitaire qui a été transmis aux autorités gouvernementales. L'objectif de ce plan est de définir des processus opérationnels qui adaptent l'offre au contexte sanitaire de crise afin de garantir la santé et la sécurité des collaborateurs et des visiteurs. Ainsi, un certain nombre de mesures opérationnelles et sanitaires concrètes seront mises en place au moment de la réouverture du site.