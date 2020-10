Munich Re : le Covid-19 et les catastrophes naturelles plombent les comptes

(Boursier.com) — Munich Re s'attend à voir ses profits tomber à environ 200 millions d'euros au troisième trimestre, plombés par des pertes d'environ 800 ME dues aux coronavirus. Le réassureur allemand, qui avait dégagé un bénéfice de 865 ME sur la même période l'année dernière, a également fait état d'une charge de sinistres "supérieure à la moyenne" pour les catastrophes naturelles (ouragans et feux aux Etats-Unis) et les pertes d'origine humaine, notamment l'explosion du port de Beyrouth.

Le groupe avait émis un avertissement sur ses bénéfices en mars dernier et avait, par la même occasion, mis fin à un programme de rachat d'actions, en invoquant une augmentation des sinistres liés à l'épidémie. Il n'a toujours pas publié de nouvelles guidances pour 2020. La crise sanitaire a déjà coûté 1,5 milliard d'euros à la firme allemande au premier semestre en raison de frais liés aux décès et à l'annulation de gros événements. Munich Re dévoilera le détail de ses comptes trimestriels le 5 novembre.