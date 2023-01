Munic : une croissance plus timide sur la fin 2022

(Boursier.com) — À l'issue de l'exercice 2022, Munic a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 21,6 ME, en croissance de +12% par rapport à l'exercice 2021.

Après un début d'exercice marqué par une forte croissance, la fin d'année a été marqué par un rythme d'activité un peu moins dynamique compte tenu d'une base de comparaison très élevée au 2nd semestre 2021 et du décalage de commandes importantes au cours du dernier trimestre 2022. Ces commandes reportées seront pleinement honorées sur l'année 2023.

Munic confirme son objectif visant à atteindre 25 MEUR de chiffre d'affaires générés à travers la plateforme EKKO associant la vente de Smart Dongle et les abonnements pluriannuels associés à l'horizon 2025.

Compte tenu du décalage de plusieurs commandes importantes, l'objectif de chiffre d'affaires global de 100 ME, accompagné d'un taux de marge brute supérieur à 40% du chiffre d'affaires, est décalé d'un an et désormais visé à l'horizon 2026.