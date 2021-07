Munic : sélectionné par vjumi pour proposer une solution télématique aux garages indépendants

(Boursier.com) — Munic annonce que les Smart Dongles OBD Munic et la plateforme cloud Munic.io ont été choisis pour collecter, traiter, stocker et distribuer en temps réel les données véhicules des clients de vjumi (une société de D-amp GmbH et une filiale de SELECT AG).

Cet accord donne naissance à la 1ère solution télématique qui permet de digitaliser l'activité de services après-vente et la mise en réseau des véhicules, et contribue ainsi à accroître la compétitivité des garages et réparateurs indépendants.

La plateforme cloud Munic.io analyse les données collectées à partir des Smart Dongles Munic, et intègre des technologies de Machine Learning et d'Intelligence Artificielle, permettant à vjumi de surveiller et de diagnostiquer en permanence des milliers de sources de données sur les véhicules, assurant ainsi une maintenance prédictive efficace. Lors d'un dysfonctionnement ou d'une panne du véhicule, l'atelier est averti en temps réel via l'application vjumi et prend des mesures proactives pour offrir immédiatement une aide au client. La communication des informations par l'automobiliste se fait sur une base volontaire. En outre, les ateliers peuvent numériser leurs processus sur la base de cette acquisition automatisée de données et élargir leur gamme de services à destination de leurs clients.