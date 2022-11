Munic présente sa plateforme Ekko à Las Vegas

(Boursier.com) — En collaboration avec The Auto care Association et Hella Gutmann Solutions, Munic a présenté lors du salon AAPEX (Automative Aftermarket Products Expo) à Las Vegas, Ekko, sa plateforme d'accès à distance aux données véhicules et de services à forte valeur ajoutée en mode DaaS (Data as a Service) via un modèle d'abonnements.

Les services proposés concernent les propriétaires de véhicules ainsi que l'ensemble des industriels et opérateurs de service de cette industrie, pour tout type de véhicule. Parmi les services proposés par Munic à l'AAPEX : la possibilité d'effectuer le scan complet à distance de véhicules en utilisant les technologies de Munic pour l'aftermarket.

Lors de cette présentation, le scan complet ou diagnostic est réalisé avec une solution de Hella Gutmann Solutions, en association avec Ekko qui permet d'opérer complètement à distance ce service.