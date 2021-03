Munic : plus de 20 ME de revenus visés en 2021

(Boursier.com) — A l'issue de l'exercice 2020, Munic a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7,5 Me en 2020, en repli de 56% par rapport à 2019, largement impacté par les conséquences de la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19 sur l'industrie automobile.

L'EBITDA ajusté ressort à -3 ME en 2020, contre 0,7 MEUR en 2019.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, le résultat d'exploitation ajusté s'établit à -3,7 ME, contre -0,1 ME un an plus tôt.

Enfin, le résultat net part du groupe est de -5,7 ME à l'issue de l'exercice 2020.

La trésorerie nette était positive à 1,3 ME à fin 2020, contre une dette financière nette de 7 ME à fin 2019.

Munic confirme son objectif de chiffre d'affaires de plus de 20 ME sur l'exercice.

A plus long terme, compte tenu des perspectives de fort rebond de son activité historique et des développements en cours sur la plateforme EKKO, Munic estime aujourd'hui que l'objectif de 100 ME de chiffre d'affaires à l'horizon 2023, dont 25 ME générés à travers la plateforme EKKO, accompagné d'un taux de marge brute supérieur à 40% du chiffre d'affaires à cet horizon, demeure toujours atteignable...