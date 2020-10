Munic : les Smart Dongle sélectionnés par Telia

(Boursier.com) — Munic , spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, annonce que ses Smart Dongles OBD ("On-Board-Diagnostic") ont été sélectionnés par TELIA, un des principaux opérateurs télécom d'Europe du Nord, pour supporter son nouveau service de véhicule connecté TELIA SENSE.

Le nouveau service TELIA SENSE combine le Smart Dongle de MUNIC et son moteur d'intelligence artificielle (IA) embarquée ainsi que la plateforme de traitement des données Munic.io de MUNIC, avec la plateforme cloud et l'application mobile de Springworks, un opérateur de services télématiques filiale de TELIA.

TELIA SENSE est un service complet de véhicule connecté s'adressant au grand public ainsi qu'aux professionnels. S'appuyant sur un Smart Dongle OBD 4G intégrant la fonction WiFi hotspot, TELIA SENSE permet de connecter plusieurs équipements à internet via le WiFi à bord du véhicule, leur offrant une connexion stable. TELIA SENSE intègre également un large éventail de services pour le conducteur tels que : géolocalisation, suivi des trajets, alerte sur sortie de zones prédéfinies, détection d'effraction, analyse et conseils sur la conduite pour la rendre plus sûre, économique et écologique.