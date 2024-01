Munic : les objectifs 2026 sont abandonnés

(Boursier.com) — À l'issue de son exercice 2023, Munic a enregistré un chiffre d'affaires de 14,8 ME, en repli de -32% par rapport à l'exercice précédent.

Après une relance économique post-pandémie et une très forte demande à la suite de la crise des composants en 2022 qui a mené à une hausse de stocks chez les principaux clients de Munic, l'activité a pâti en 2023 d'un environnement économique qui s'est progressivement dégradé au cours de l'année, conduisant à une prudence accrue chez les clients grands comptes.

Munic continue de travailler activement sur l'obtention de nouvelles sources de financement, qui permettront d'étendre ses besoins de financement au-delà de mi-2024, et ainsi de disposer à la fin de cette année d'une trésorerie améliorée par rapport à celle de fin 2023.

A fin décembre 2023, MUNIC disposait d'une trésorerie disponible de 0,6 ME, montant qui n'inclut pas 1,1 ME de CIR Crédit d'impôt recherche au titre de l'exercice 2022 dont l'encaissement a été décalé sur 2024.

La dette financière nette s'inscrit à 5,3 ME en fin d'exercice 2023 vs. 3,7 ME à fin 2022.

Sur le plan commercial, Munic anticipe une bonne dynamique d'activité en 2024, qui devrait se traduire par un rebond de son chiffre d'affaires. De plus, la société anticipe une amélioration de sa rentabilité, portée notamment par la forte progression des abonnements récurrents à la plateforme Cloud Munic.io.

A plus long terme, au regard de la dégradation de l'environnement économique et des décalages sur les projets de déploiement à grande échelle de la plateforme Ekko à l'issue de phases pilotes concluantes, Munic a décidé de ne pas maintenir ses objectifs à fin 2026. La société réaffirme pour autant ses importantes ambitions de croissance rentable, assises sur le large développement de la plateforme EKKO au cours des prochaines années.