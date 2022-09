Munic : le RN proche de l'équilibre à mi-exercice

(Boursier.com) — Munic dévoile un EBITDA ajusté positif sur le semestre à 0,3 ME contre -1,4 ME au 1er semestre 2021, soit une amélioration de +1,7 ME.

Le résultat d'exploitation ajusté est ramené à l'équilibre, soit une amélioration de +1,6 MEUR par rapport à l'an dernier. Ce résultat d'exploitation ajusté intègre les dotations nettes aux amortissements à hauteur de 0,3 MEUR et le CIR (crédit d'impôt recherche) à hauteur de 0,5 MEUR (contre 0,6 MEUR l'an dernier).

À mi-exercice, le résultat net part du groupe ressort proche de l'équilibre (-0,1 MEUR), contre une perte nette de -1,5 MEUR un an plus tôt.

Munic confirme son ambition d'atteindre 100 ME de chiffre d'affaires à l'horizon 2025, dont 25 ME générés à travers la plateforme EKKO, et un taux de marge brute supérieur à 40% du chiffre d'affaires.