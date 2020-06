Munic : le point sur la situation

(Boursier.com) — Dans le contexte actuel, marqué par une visibilité réduite, Munic n'est pas en mesure de quantifier avec précision les

impacts sur son activité en 2020, d'autant que l'essentiel des ventes est traditionnellement réalisé au 2nd semestre.

Cette situation est toutefois susceptible de remettre en cause l'objectif d'une croissance forte de l'activité visée par la société en 2020.

Au-delà des impacts à court terme, la crise sanitaire pourrait paradoxalement avoir des effets positifs importants, plusieurs marchés jusque-là difficilement accessibles pour Munic sont devenus autant d'opportunités du fait des mesures d'économies décidées par de nombreux acteurs dans l'industrie automobile.

La réduction des coûts de R&D de grands groupes les amènent à sélectionner des fournisseurs tiers pour des projets qu'ils prévoyaient initialement développer en interne.

A plus long terme, Munic confirme son ambition d'atteindre 100 ME de chiffre d'affaires à l'horizon 2023, dont 25 ME générés à travers la plateforme EKKO, et un taux de marge brute supérieur à 40% du chiffre d'affaires à cet horizon.