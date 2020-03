Munic : le montant définitif de la levée de fonds dans le cadre de l'introduction est de 19,9 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Munic, spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, annonce que dans le cadre de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth Paris (Code ISIN : FR0013462231 - Mnémonique : ALMUN), Gilbert Dupont, agissant en qualité d'agent stabilisateur, au nom et pour le compte des Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, a exercé partiellement l'option de surallocation, via la cession de 191.022 actions par les actionnaires actuels de la société au prix de l'offre, soit 7,95 euros par action, pour un montant total de 1,5 ME.

Le montant définitif de la levée de fonds dans le cadre de l'introduction en Bourse est de 19,9 ME.