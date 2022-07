Munic : en croissance soutenue au 1er semestre

(Boursier.com) — Après une année 2021 marquée par le fort rebond de son activité post pandémie (+156% de croissance annuelle dont +105% au 1er semestre 2021), Munic a continué d'enregistrer une activité soutenue au 1er semestre 2022, avec un chiffre d'affaires consolidé de 9,1 millions d'euros, en croissance dynamique de +74% (5,21 ME au 1er semestre 2021).

Par zone géographique, les ventes semestrielles sont issues à 71% d'Amérique du Nord (75% un an plus tôt), à 26% d'Europe (23% un an plus tôt) et 3% du reste du monde (2%% un an plus tôt).

Validation du pilote Ekko

La fin de l'année 2021 avait été marquée par la signature d'un contrat avec un leader européen des services aux automobilistes pour le déploiement d'Ekko, plateforme d'accès aux données véhicules en mode DaaS (Data as a Service) via un modèle d'abonnements. A l'issue de ce contrat, la solution Ekko a été déployée par ce nouveau client auprès de plusieurs milliers de véhicules de son parc d'automobiliste. Après plusieurs mois d'usage, ce client majeur européen a validé, en juillet, le pilote EKKO, illustrant ainsi sa confiance dans le modèle économique Ekko, dernière ligne droite avant le lancement effectif de la solution. Cette reconnaissance permettra d'attirer le spectre de partenaires le plus large dans le cadre du déploiement commercial à grande échelle de la solution Ekko dans les mois à venir, en Europe dans un premier temps.

Perspectives

Dans la continuité de fin 2021, la visibilité commerciale de Munic demeure excellente, avec une prise de commandes très dynamique. Au 30 juin 2022, le carnet de commandes s'élevait à 13,8 ME.

A mi-exercice, Munic réaffirme sa capacité à délivrer une croissance soutenue de ses ventes en 2022, en dépit des fortes tensions en matière d'approvisionnement. La société rappelle que compte tenu de la saisonnalité de son activité, le 2e semestre est traditionnellement le plus contributeur au chiffre d'affaires annuel.

A plus long terme, Munic confirme son ambition d'atteindre 100 ME de chiffre d'affaires à l'horizon 2025, dont 25 ME générés à travers la plateforme Ekko, et un taux de marge brute supérieur à 40% du chiffre d'affaires.