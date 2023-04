Munic : du nouveau à la tête d'Ekko

(Boursier.com) — Munic annonce la nomination de David Rozenblum au poste de 'Directeur des ventes Ekko - solutions et écosystèmes pour les véhicules connectés'. David Rozenblum a rejoint Munic mi-avril en tant que 'Head of Ekko, Connected Fleet & Ecosystem', Directeur des ventes EKKO - solutions et écosystèmes pour les véhicules connectés.

Dans le cadre de ses fonctions, ilblum est chargé de piloter la stratégie de déploiement de la solution EKKO, plateforme d'accès aux données véhicules en mode DaaS (Data as a Service) via un modèle d'abonnements mutualisés. Il sera ainsi en charge d'accélérer le développement commercial d'Ekko et de piloter l'équipe commerciale de Munic affectée à cette offre, en étroite collaboration avec le management.

La nomination de David Rozenblum marque une nouvelle étape dans le développement d'Ekko. La solution Ekko a été validée par Adac, la plus grande association automobile d'Europe, dans le cadre de son projet disruptif 'Smart Connect'", témoignant sa confiance dans la solution. Adac devrait se prononcer sur l'ampleur de son déploiement courant 2023. Une variante d'Ekko, tournée vers le grand public, verra le jour mi-2023. Munic sera ainsi en mesure de commercialiser une déclinaison complète et indépendante de ce dispositif de diagnostic à distance destinée à un plus large spectre de clients particuliers et professionnels.

Dans le cadre de l'accélération du développement d'Ekko, Munic a participé les 18 & 19 avril 2023 au salon organisé par la NAFA Fleet Management Association, la plus grande association de membres du secteur des parcs automobiles, à Baltimore aux Etats-Unis. Ce salon, qui constitue le plus grand rassemblement de professionnels du secteur automobile, offre à ses participants l'opportunité de nouer de nouvelles relations non seulement avec les gestionnaires de flottes d'entreprises, mais également avec d'importants gestionnaires de flottes de gouvernements, des services publics et des forces de l'ordre.