Munic : débuts boursiers poussifs, mais clôture dans le vert

(Boursier.com) — La première société à s'introduire en Bourse de Paris en 2020, Munic, a entamé sa vie boursière ce lundi et a terminé sa première séance sur un gain modeste de 1 centime par titre (+0,13% à 7,96 Euros)!

Lors de l'offre de titres, la demande de titres avait atteint un taux de sursouscription global d'environ 1,4 fois et le prix d'introduction avait été fixé à 7,95 Euros par action, légèrement au-dessus du prix moyen de la fourchette qui allait jusqu'à 8,53 Euros.

La capitalisation boursière de la société dépasse les 60 ME. Le montant total de l'offre représente 18,40 millions d'euros.

Munic conçoit et développe des solutions technologiques, associant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobiles, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, pour les analyser.

Munic a réalisé 17 ME de chiffre d'affaires en 2019 et a l'objectif de réaliser 100 ME de chiffre d'affaires à l'horizon 2023.