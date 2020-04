Munic confirme ses ambitions

(Boursier.com) — Munic, spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle, a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 17,2 millions d'euros, en croissance organique de +13% par rapport à 2018. L'année écoulée a notamment été marquée par une progression soutenue de +32% des ventes sur la gamme de Smart Dongles (89% de l'activité).

Le résultat d'exploitation ajusté s'est élevé à -0,2 ME, en amélioration par rapport à 2018 (-0,6 ME). Ce résultat d'exploitation ajusté intègre des dotations nettes aux amortissements à hauteur de 0,8 ME en 2019, dont 0,5 ME de provisions sur stocks et créances clients. Hors comptabilisation de ces charges non décaissables, l'Ebitda ajusté s'élève à 0,6 ME, en progression de +1,3 ME d'un exercice à l'autre.

Le résultat financier s'est établi à -0,8 ME en 2019. Le résultat net part du groupe ressort à -0,8 ME en 2019.

Consécutivement à l'introduction en Bourse, les capitaux propres ont été renforcés de 9 ME (net des frais). La dette financière est désormais inférieure à 2 ME et la trésorerie disponible a été portée à plus de 9 ME, afin de permettre la réalisation de la feuille de route à horizon 2023.

Perspectives

En 2020, la société vise une accélération de sa croissance, à la fois auprès de clients existants, mais aussi auprès de son pipeline de nouveaux clients ayant achevé la phase pilote de leurs projets et qui font désormais l'objet de discussions commerciales avancées. Au 4e trimestre 2019, Munic a notamment débuté les premières livraisons de Smart Dongles dans le cadre du contrat majeur avec T-Mobile USA, 3e opérateur télécom américain, pour proposer aux abonnés de ce dernier un hotspot Wifi au sein de leurs véhicules.

Concernant les nouveaux projets, les discussions commerciales engagées avec des prospects pour la vente de Smart Dongles ou avec des partenaires potentiels de la plateforme EKKO se poursuivent. La situation sanitaire mondiale liée à l'épidémie de Covid-19, et notamment les mesures de confinement mises en place dans de nombreux pays, est toutefois de nature à ralentir les cycles commerciaux, engendrant des décalages de déploiement de projets. Pour certains projets la crise pourrait s'avérer favorable, notamment dans le domaine de l'assurance "Pay as you drive" (primes d'assurance calculées en fonction des kilomètres parcourus).

Plus globalement, la situation étant par nature extrêmement évolutive et sa durée incertaine, il est difficile à ce stade d'en quantifier les impacts sur l'activité de Munic au cours des prochains mois.

Néanmoins, et même si les décalages de déploiements de projets pourront avoir un impact sur l'activité de l'entreprise, Munic maintient son objectif d'une croissance significative de son chiffre d'affaires pour 2020. La société rappelle que l'essentiel de ses ventes est réalisé au cours de la 2e moitié de l'année, le 2e semestre représentant respectivement 81% et 82% de l'activité des exercices 2018 et 2019. Comme lors des années antérieures, l'activité du 1er semestre 2020 ne sera donc pas représentative du niveau d'activité qui sera réalisé sur l'ensemble de l'exercice.

A plus long terme, Munic confirme son ambition d'atteindre 100 ME de chiffre d'affaires à l'horizon 2023, dont 75 ME issus de l'offre actuelle de ventes de solutions packagées et 25 ME générés à travers les abonnements en "Data as a Service" de la plateforme Ekko. A cet horizon, la société a pour ambition d'atteindre un taux de marge brute supérieur à 40% du chiffre d'affaires.