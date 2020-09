Munic : confirmation de la feuille de route 2023

Munic : confirmation de la feuille de route 2023









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, Munic a réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 ME, en repli de -19% par rapport au 1er semestre 2019.

L'activité a été impactée par le décalage d'un certain nombre de commandes et de déploiements de projets, au 2nd semestre 2020 ou sur 2021, en raison de la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19 qui touche fortement les acteurs de l'industrie automobile et de nombreux secteurs connexes.

Le résultat d'exploitation ajusté ressort à -2,7 ME, contre -1,9 ME un an plus tôt. Le résultat net part du groupe ressort à -4,3 ME au 1er semestre 2020 contre -2,2 ME.

La trésorerie nette s'élevait à 5,5 ME à l'issue du 1er semestre 2020.

La société confirme son ambition d'atteindre 100 ME de chiffre d'affaires à l'horizon 2023, dont 25 ME générés à travers la plateforme EKKO, et un taux de marge brute supérieur à 40% du chiffre d'affaires à cet horizon.