Munic : comptes publiés

(Boursier.com) — Munic corrige de 3% à 7,40 euros ce lundi, alors que le spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile a annoncé son chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 décembre 2019. En 2019, le chiffre d'affaires consolidé (audité) s'est établi à 17,2 ME, en croissance organique de +13% par rapport à 2018.

L'année écoulée a notamment été marquée par une progression soutenue de +32% sur la gamme de Smart Dongles, qui représente désormais 89% de l'activité annuelle (information non auditée). Au 4ème trimestre, MUNIC a débuté les premières livraisons de Smart Dongles dans le cadre du contrat majeur avec T-Mobile USA, 3ème opérateur télécom américain, pour proposer aux abonnés de ce dernier un hotspot Wifi au sein de leurs véhicules.

D'ores et déjà, la société annonce que la progression de l'activité en 2019 sera accompagnée d'une amélioration de la marge brute (rappel : 22% de taux de marge brute en 2018).

En 2020, la société vise une accélération de sa croissance, à la fois auprès de clients existants, mais aussi auprès de son pipeline commercial de nouveaux clients ayant achevés la phase pilote de leurs projets et qui font aujourd'hui l'objet de discussions avancées.

A plus long terme, MUNIC a l'ambition d'atteindre 100 ME de chiffre d'affaires à l'horizon 2023, dont 75 ME issus de l'offre actuelle de ventes de solutions packagées et 25 ME générés à travers les abonnements en "Data as a Service" de la plateforme EKKO. À cet horizon, la Société a pour ambition d'atteindre un taux de marge brute supérieur à 40% du chiffre d'affaires.

Prochain rendez-vous : publication des résultats annuels 2019, le 31 mars 2020 (après Bourse).