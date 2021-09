Munic ajuste par prudence ses ambitions d'activité pour 2021

(Boursier.com) — Ralentie par la pandémie en 2020, la trajectoire de croissance des revenus de Munic s'est nettement redressée au 1er semestre de 2021. Le chiffre d'affaires a ainsi atteint 5,21 millions d'euros, soit une augmentation de +105% par rapport à la même période de l'an dernier (2,54 ME). Ce rebond témoigne de la résilience de l'activité de Munic et de la capacité de la société à gérer une crise mondiale de composants et de matériaux impactant toute l'industrie automobile et de nombreux secteurs connexes. D'ailleurs à ce jour, Munic a été peu impacté par cette pénurie, et a pu honorer ses commandes au 1er semestre dans les délais quasi habituels.

Le résultat d'exploitation ajusté est porté à -1,6 ME en amélioration de +1,1 ME par rapport à l'an dernier (-2,7 ME). Ce résultat d'exploitation ajusté intègre les dotations nettes aux amortissements à hauteur de 0,2 ME et le CIR (crédit d'impôt recherche) à hauteur de 0,6 ME (0,3 ME l'an dernier).

Après déduction de ces charges non décaissables, l'Ebitda ajusté s'élève à -1,4 ME (-2,5 ME un an plus tôt), soit une amélioration de +1,1 ME.

Le résultat financier s'est établi à 0,1 ME (-1,6 ME au 1er semestre 2020), qui intégrait une charge financière à caractère exceptionnel de 1,4 ME liée à la conversion en actions des emprunts obligataires et compte-courant dans le cadre de l'introduction en Bourse de la société.

A mi-exercice, le résultat net part du groupe ressort à -1,5 ME, en amélioration de +2,8 ME par rapport au 1er semestre 2020.

Au 30 juin, les capitaux propres de Munic s'établissent à 9,7 ME.

Les dettes financières de l'entreprise sont de 7,1 ME. Munic a bénéficié durant cette période :

- de l'octroi d'un Prêt garanti par l'Etat (PGE) de 1 ME en janvier 2021 en complément de 1,9 ME reçu au 31 décembre 2020,

- d'un prêt innovation de la part de Bpifrance pour un montant de 2 ME et

- du versement de la seconde tranche de l'aide Innov'up d'un montant de 0,2 ME.

La trésorerie disponible de Munic s'élève à 6,7 ME au 30 juin (5,3 ME à fin 2020).

Perspectives

Après une année 2020 fortement pénalisée par la crise liée au Covid-19, Munic a démontré sa capacité de se redresser et faire face aux nouveaux enjeux du marché. Sur le plan commercial, Munic a remporté de nombreux projets durant ce semestre, auprès d'opérateurs télécoms, du gestionnaire de flotte automobile international ALD, de Vjumi (filiale de Select AG), et de plusieurs autres comptes. Ces projets permettent le déploiement de la technologie Munic.io associant les Smart Dongles à la plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle afin d'offrir des services innovants à leurs clients.

La société a mis en place, depuis le début de la crise mondiale des composants, plusieurs mesures, notamment la constitution de stocks de composants et la multiplication des fournisseurs pour gérer au mieux la pénurie. Grâce à ces mesures, elle s'estime en capacité de livrer la plupart des commandes qu'elle a reçues et pu confirmer pour le 2nd semestre 2021. Toutefois, le manque de visibilité en matière d'approvisionnement de composants pourrait amener Munic à reporter des livraisons sur 2022. Munic a donc choisit d'ajuster par prudence son objectif de chiffre d'affaires 2021, désormais attendu entre 18 et 20 ME, contre 20 ME initialement.

En ce qui concerne Ekko, solution donnant accès aux données véhicules en mode DaaS (Data as a Service) via un modèle d'abonnements mutualisés, la phase pilote limitée à un millier de conducteurs a débuté en juillet. Cette phase pilote, qui s'étend sur le 2nd semestre 2021, permet à Munic d'ajuster l'ensemble des facteurs de succès d'Ekko: la communication avec les consommateurs, la formation et l'accompagnement des distributeurs, la mise au point des diverses fonctionnalités offertes aux conducteurs ou encore l'interfaçage avec les ""data consumers". Munic vise un lancement commercial à grande échelle pour un déploiement en volume, associé à un acteur majeur, en janvier 2022.

A plus long terme, Munic confirme son ambition d'atteindre 100 ME de chiffre d'affaires à l'horizon 2024, dont 25 ME générés à travers la plateforme Ekko, et un taux de marge brute supérieur à 40% du chiffre d'affaires.