Munic a été choisi, avec Hella Gutmann Solutions, par ADAC

(Boursier.com) — MUNIC , spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, a été choisi, avec Hella Gutmann Solutions, par ADAC pour offrir aux automobilistes un service d'assistance à distance de premier rang. La plateforme EKKO et les Dongles OBD Edge Computing alimenteront ainsi le projet Smart Connect d'ADAC. Combinant télématique et télédiagnostic complet, Smart Connect est le premier dispositif de ce genre dans le secteur.

ADAC, la plus grande association automobile d'Europe et leader de l'assistance routière en Allemagne avec 21 millions de membres, a lancé un service disruptif, baptisé "Smart Connect", basé sur les technologies de MUNIC et de Hella Gutmann Solutions.

Alors que les données véhicules sont considérées comme une mine d'or convoitée par la majorité des acteurs du secteur automobile, ADAC fait aujourd'hui figure de pionnier, réinventant l'assistance routière avec des services innovants tel le diagnostic complet du véhicule à distance, et la digitalisation de la relation client. Depuis déjà une vingtaine d'années, l'équipe de dépannage routier d'ADAC utilise l'expertise d' Hella Gutmann en matière de diagnostic pour que ses membres jouissent d'une mobilité élevée. Cependant, la valise de diagnostic devait être physiquement connectée au véhicule, par un professionnel.

Smart Connect, déployé durant l'été 2022 en tant que programme pilote pour 10.000 utilisateurs, offre aux membres d'ADAC et à son personnel (centre d'appel, assistance, etc.) un service d'assistance à distance révolutionnaire permettant de se connecter à distance et mener ainsi un diagnostic approfondi d'un véhicule via un Dongle OBD et des services Cloud, afin d'améliorer à terme l'assistance routière avec une meilleur expérience utilisateur. Le résultat de ce diagnostic approfondi est transmis à une plateforme Cloud complétée par une interface utilisateur (tableau de bord), tous deux fournis par MUNIC.