Multimicrocloud change de nom et modifie sa stratégie

(Boursier.com) — Multimicrocloud , expert dans la conception et la gestion de logiciel hôtelier, a tenu son Assemblée générale ordinaire et extraordinaire, le 17 juillet, au cours de laquelle plusieurs résolutions majeures ont été adoptées.

Notamment, les actionnaires ont approuvé le changement de dénomination sociale de la société qui devient FNP Technologies SA. Cette nouvelle dénomination s'inscrit dans une suite logique d'évolution de la stratégie de Multimicrocloud.

Après plus de 30 années d'expertise dans la conception et la gestion de logiciel hôtelier, dans un contexte marqué par la fermeture du secteur hôtelier/ restauration ainsi que le ralentissement mondial de l'activité, Multimicrocloud prend un nouveau virage numérique avec l'acquisition en juillet 2021 de la société Fliptech SA, qui exploite la technologie et la propriété intellectuelle de FlipNpik qu'elle commercialise depuis fin 2020 en Europe et en Amérique du Nord.

FlipNpik est un écosystème, jumelé à une application mobile, dédié à promouvoir le commerce de proximité. La dynamisation de la visibilité du commerçant est réalisée par les Consommateurs/ Ambassadeurs qui sont récompensés par les actions qu'ils génèrent au sein de l'écosystème.

Les équipes de développement de Multimicrocloud ont participé à une étape cruciale du développement et de conception de l'application FlipNpik pour le compte de Fliptech.

La mutualisation des ressources va permettre d'apporter une nouvelle dynamique à l'ensemble des deux activités. La force marketing et communication de FlipNpik avec l'expertise technologique de Multimicrocloud confère de nombreux avantages stratégiques et synergétiques à la nouvelle société FNP Technologies qui regroupera chacune des activités : celle de Multimicrocloud et celle de Fliptech.

Avec le changement de dénomination sociale a été adopté le transfert du siège social de la nouvelle entité au 930 route des Dolines, à Valbonne.

Le code mnémonique de la société est modifié à compter du 19 août et devient MLFNP.

Nouvelle gouvernance

Le Conseil d'Administration du 21 juillet a nommé Richard Marganne comme Président de la nouvelle entité, précédemment assuré par Daniel Perry qui reste administrateur de la nouvelle entité jusqu'au jour de l'expiration de son mandat, soit jusqu'au 29 novembre 2022.

Richard Marganne était président de la société Fliptech depuis sa création en 2019 et administrateur de Multimicrocloud depuis 2016.

Commercialisation difficile

Au cours des deux derniers exercices la société Multimicrocloud a poursuivi le développement de ses produits. Les 2 nouveaux logiciels MMC sont opérationnels dans le cloud et prêts à être commercialisés.

Cependant compte tenu du contexte covid-19, de l'absence du financement attendu et de tout espoir immédiat d'en obtenir un dans les prochains mois pour lancer la commercialisation telle que la société l'avait prévue, il a été décidé de lancer une commercialisation prudente au travers d'agents commerciaux rémunérés uniquement à la commission.