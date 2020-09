Mulann suspend sa cotation en Bourse

(Boursier.com) — La société Mulann, spécialisée dans les consommables à destination des marchés du son et des marchés sécuritaire et identitaire, annonce la suspension de sa cotation à EURONEXT - Access depuis le vendredi 11 septembre à 17h et jusqu'à nouvel ordre.

La société s'est mise le 8 septembre 2020 sous la protection de la justice en vue de traverser cette période difficile.

En effet, compte tenu de l'effet COVID-19 sur ses clients, la société ne peut plus faire face à l'ensemble de ses créances devant elle et dans les délais qui lui sont demandés.

En conséquence, l'Entreprise doit définir un plan de marche avec l'administrateur judiciaire nommé pour retrouver des marges de manoeuvre...