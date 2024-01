M&T Bank : plongeon des profits

(Boursier.com) — M &T Bank a publié des bénéfices en forte baisse de près de 40% au quatrième trimestre, avec les coûts de dépôts accrus et la redevance à la FDIC, agence américaine de garantie des dépôts bancaires. Le bénéfice s'est affiché à 482 millions de dollars, ou 2,74$ par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 765 millions un an plus tôt. M&T a comptabilisé une charge de 197 millions de dollars liée à la commission payée à la FDIC. Par ailleurs, la banque a signalé une progression sensible des coûts de dépôt, pour retenir les déposants. Le revenu net d'intérêt en a pris un coup, en recul de 6% à 1,72 milliard. La banque de Buffalo a enfin plus que doublé ses provisions pour créances douteuses.