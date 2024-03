MRM : un coupon de 1,30 Euro

(Boursier.com) — Les revenus locatifs bruts 2023 de MRM augmentent de 48,5% pour atteindre 15,2 ME. A périmètre comparable, c'est-à-dire hors acquisition des centres commerciaux de Flins et Ollioules, ils progressent de 0,7%. Cette évolution résulte, d'une part, de l'effet positif de l'indexation et, d'autre part, de la rotation des locataires au sein du portefeuille historique.

Compte tenu de la progression des revenus locatifs nets et de la meilleure absorption des charges d'exploitation, qui représentent 23,7% des revenus locatifs nets contre 29,5% en 2022, l'excédent brut d'exploitation progresse de 61,2% pour atteindre 9,4 ME en 2023.

Le cash-flow opérationnel net s'élève ainsi à 4,8 ME contre 4 ME en 2022, soit une hausse de 18,9%. Le cash-flow opérationnel net par action passe en revanche de 1,80 Euro à 1,50 Euro compte tenu de l'augmentation du nombre moyen pondéré d'actions entre 2022 et 2023, en raison des augmentations de capital réalisées en 2022.

Malgré la baisse de la valeur du patrimoine, le niveau de LTV net reste maîtrisé avec un ratio de 47,8% à fin décembre 2023 contre 43,6% un an plus tôt.

Retraité de la distribution, l'ANR EPRA NDV par action passe, quant à lui, de 41,6 Euros à fin 2022 à 38,5 Euros à fin décembre 2023.

Le Conseil d'administration de MRM a décidé de proposer aux actionnaires une distribution de primes d'un montant de 1,30 Euro par action au titre de l'exercice 2023.

Ce montant est en baisse de 0,5 euro par action par rapport à la distribution réalisée l'année dernière. Cette évolution reflète la baisse du cash-flow opérationnel net par action, liée à l'augmentation du nombre moyen pondéré d'actions entre 2022 et 2023, ainsi que la volonté de MRM d'investir sur ses actifs.