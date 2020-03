MRM : un ANR EPRA Triple Net de 2,30 euros par action

(Boursier.com) — Pour l'exercice 2019, MRM a dégagé des revenus locatifs nets se montant à 7,3 millions d'euros (6,7 ME en 2018), en croissance de 10,2%. Le résultat opérationnel avant cessions et variation de la juste valeur progresse de +5,7% à 3,9 ME. Le résultat net consolidé 2019 ressort bénéficiaire de +3,2 ME (-10,4 ME pour l'exercice précédent).

La situation financière de MRM est solide avec un endettement financier brut de 77,1 ME au 31 décembre 2019 (74,1 ME un an plus tôt). Cette évolution reflète les tirages (5,4 ME) réalisés sur la ligne de crédit destinée au financement des investissements, partiellement compensés par les amortissements réalisés au cours de la période. Aucune échéance significative de remboursement de prêt n'est due avant fin 2021. MRM dispose d'une trésorerie et équivalents de 12,3 ME (13,5 ME au 31 décembre 2018). L'endettement net est passé en 2019 de 60,6 ME à 64,8 ME. Le ratio de LTV net ressort à 38,6% à fin décembre 2019 (36,8% un an plus tôt).

L'ANR EPRA Triple Net s'établit à 100,3 ME et 2,30 euros par action à fin 2019 (102,1 ME à fin décembre 2018 ; 2,34 euros par action).

Dividende

Dans ce contexte, le Conseil d'administration de MRM a décidé de proposer une distribution de primes d'un montant de 0,11 euro par action au titre de l'exercice 2019, identique au montant distribué au titre de l'exercice précédent.

Cette distribution sera soumise à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires qui sera appelée à se réunir le 26 mai. La date prévue pour le détachement du coupon serait le 2 juin, pour une mise en paiement le 4 juin.

Chantiers avancés

Le plan d'investissement de 35,5ME initié en 2016, consacré à 7 des 9 lignes de commerce, est en voie d'achèvement. Cinq programmes sont terminés : Halles du Beffroi à Amiens, Sud Canal à Saint-Quentin-en-Yvelines, Carré Vélizy à Vélizy-Villacoublay, Aria Parc à Allonnes et Passage du Palais à Tours. Au total, sur les 6.900 m2 de surfaces additionnelles prévus dans le plan, 4.300 m2 ont déjà été créés ou acquis, portant à 85.000 m2 la surface totale du patrimoine de MRM à fin décembre 2019.

Au 31 décembre 2019, les investissements restant à décaisser s'élèvent à 6,8 ME, correspondant au chantier du centre commercial Valentin et dans une moindre mesure à une enveloppe destinée à accompagner la commercialisation du rez-de-chaussée du Passage de la Réunion à Mulhouse.

Concernant le chantier de restructuration de Valentin, le programme le plus important du plan d'investissement de MRM, la livraison des coques aux preneurs est prévue au 2e trimestre 2020 pour une ouverture au public au 3e trimestre.

