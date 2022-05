MRM : stabilité du chiffre d'affaires au 1er trimestre

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2022, le chiffre d'affaires de MRM atteint 2,34 millions d'euros, soit un niveau stable par rapport à celui du 1er trimestre 2021 à périmètre comparable.

En données publiées, compte tenu de l'impact des cessions de deux actifs non stratégiques réalisées en octobre 2021, le chiffre d'affaires est en baisse de 3,3% par rapport au 1er trimestre 2021.

Fruit des succès obtenus en matière de commercialisation, MRM a bénéficié au 1er trimestre du plein effet des nouveaux baux signés au cours de l'année 2021 pour le centre commercial Valentin (près de Besançon), Aria Parc (Allonnes) et Sud Canal (Saint-Quentin-en-Yvelines). Cet effet positif est compensé par la vacance temporaire de la moyenne surface libérée par Office Dépôt au sein de Carré Vélizy et déjà recommercialisée auprès de fitness On Air depuis le 29 avril. L'effet de l'indexation est légèrement positif.

Ainsi, les nouveau baux ou renouvellements signés pour une surface totale de 2.500 m2 représentent un montant de loyers cumulés de 0,6 ME.

Au 31 mars 2022, le taux d'occupation physique et le taux d'occupation financier sont stables par rapport à fin décembre 2021, respectivement à 90% et 88%.

A ce jour, le taux d'encaissement des loyers du 1er trimestre 2022 s'établit à 93%. Par ailleurs, MRM a poursuivi le travail de recouvrement des impayés au titre de l'exercice 2021. Le taux d'encaissement des loyers et charges dus après prise en compte des protocoles d'abandons de loyers contractualisés avec les locataires est passé de 92% au 24 février 2022 à 94% à date.

La situation financière de MRM reste saine et son bilan est solide. La prochaine échéance de remboursement significative de dette est en décembre 2028. MRM rappelle disposer d'une ligne de crédit de 6,4 ME destinée à contribuer au financement de nouveaux investissements de valorisation et des travaux RSE volontaristes.

Regroupement d'actions

L'opération de regroupement des actions de MRM a débuté le 21 mars, et s'est achevée le 20 avril, premier jour de cotation des actions nouvelles.

Le regroupement a été opéré par voie d'échange de 20 actions existantes de 1 euro de valeur nominale contre 1 action nouvelle de 20 euros de valeur nominale.

Le capital social de MRM s'élève à 43.667.800 euros. Il est désormais divisé en 2.183.390 actions ordinaires de 20 euros de nominal chacune.

Les actions nouvelles sont cotées sous le code ISIN FR00140085W6. Les actions anciennes identifiées sous le code ISIN FR0000060196 ont été radiées. Le code mnémonique (MRM) est inchangé.

Perspectives

MRM maintient son objectif d'un montant total de loyers annualisés nets supérieur à 10 ME, sur la base du portefeuille actuel (hors acquisitions ou cessions) avec une hypothèse de taux d'occupation des surfaces de 95%. MRM rappelle que cet objectif avait été confirmé le 24 février, malgré les cessions réalisées en 2021.