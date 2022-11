MRM se réorganise

(Boursier.com) — La société MRM a tenu son Assemblée générale mixte ce 16 novembre, sous la présidence de François de Varenne, Président du Conseil d'administration.

Pour la partie extraordinaire, l'Assemblée Générale de MRM a adopté à une très large majorité l'apport en nature par Altarea de 1.257.988 actions émises par Retail Flins et 842.012 actions émises par Retail Ollioules et l'augmentation de capital de MRM réservée à Altarea par voie d'apport en nature d'un montant total de 21.000.000 euros (correspondant à 8.585.040 euros de valeur nominale et 12.414.960 euros de prime d'apport). Il entraîne l'émission au profit d'Altarea de 429.252 actions ordinaires nouvelles de MRM, portant ainsi son capital social de 43.699.760 euros à 52.284.800 euros. Selon le calendrier indicatif, le règlement-livraison de cette augmentation de capital en nature devrait intervenir le 18 novembre.

L'Assemblée générale de MRM a aussi adopté la délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital de MRM avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires. Elle consiste en l'émission d'un nombre maximum 591.457 actions ordinaires nouvelles au prix de souscription de 48,92 euros par action ordinaire nouvelle, représentant un montant total maximum (prime d'émission incluse) de 28.934.076,44 euros. L'augmentation de capital est prévue le 18 novembre.

Conformément à la recommandation du Conseil d'administration, l'Assemblée générale de MRM n'a pas adopté la résolution no4 relative à la délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée aux adhérents à un plan d'épargne de groupe.

Pour sa partie ordinaire, L'Assemblée générale de MRM a adopté à une très large majorité les résolutions no5, 7 et 8 relatives, respectivement,

- à la nomination d'Altarea en qualité d'administrateur de la société pour une durée de 4 ans venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale 2027 et ;

- la ratification de la nomination provisoire de Mme Karine Trébaticky en qualité d'administrateur et ;

- aux pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Le 31 octobre, les actionnaires seront à nouveau convoqués pour se prononcer sur la résolution no6 relative aux conventions réglementées

Gouvernance

A la suite de la démission de Jacques Blanchard de son mandat d'administrateur, la nomination d'Altarea en qualité d'administrateur et la ratification de la nomination de Mme Karine Trébaticky en qualité d'administrateur de la société, la composition du Conseil d'administration de MRM au 16 novembre 2022, à l'issue de l'Assemblée générale, est la suivante :

- François de Varenne, Président du Conseil d'administration et administrateur ;

- SCOR SE, administrateur, représentée par Mme Karina Lelièvre ;

- Altarea, administrateur, représentée par Rodrigo Clare ;

- Mme Karine Trébaticky, administrateur ;

- Mme Brigitte Gauthier-Darcet, administrateur indépendant ; et

- Mme Valérie Ohannessian, administrateur indépendant.

Au sein du Conseil d'administration, un Comité d'investissement remplacera l'actuel Comité stratégique.

Le Comité d'investissement sera un organe consultatif du Conseil d'administration qui l'assistera dans le cadre de la politique d'investissement de la société. Il aura pour mission d'étudier et de rendre des avis et recommandations pour éclairer le Conseil d'administration sur toutes les décisions d'investissement ou de désinvestissement d'un montant supérieur à 1 million d'euros.

Dans ce contexte, les administrateurs de la Société ont décidé de procéder à la recomposition de chacun des trois Comités spécialisés existants au sein du Conseil d'administration, à savoir le Comité d'investissement, le Comité d'audit et le Comité RSE...

- Au Comité d'investissement : François de Varenne (Président), Altarea, représentée par Rodrigo Clare (Membre) et Mme Karine Trébaticky (Membre)

- Au Comité d'audit : Mme Brigitte Gauthier-Darcet (Présidente), Mme Valérie Ohannessian (Membre), Altarea, représentée par Rodrigo Clare (Membre), et Mme Karine Trébaticky (Membre).

- Au Comité RSE : Mme Valérie Ohannessian (Présidente), Mme Brigitte Gauthier-Darcet (Membre), Altarea, représentée par Rodrigo Clare (Membre), et Mme Karine Trébaticky (Membre).