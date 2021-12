MRM : nouvel emprunt pour un montant total de 82,1 ME à échéance 7 ans

(Boursier.com) — MRM , société foncière spécialisée dans l'immobilier de commerce, annonce ce jour avoir mis en place d'un nouvel emprunt pour un montant total de 82,1 millions d'euros à échéance 7 ans, lui permettant de rembourser par anticipation l'ensemble de sa dette bancaire actuelle et de se doter de nouvelles ressources financières en vue de réaliser des investissements.

Dans le détail, ce nouveau financement hypothécaire, adossé au patrimoine immobilier de MRM, se décompose comme suit :

-Une ligne de crédit d'un montant de 75,7 millions d'euros qui a permis le remboursement par anticipation de l'ensemble des échéances de dette bancaire de MRM à savoir : 55,1 millions d'euros à échéance juin 2022, 15,2 millions d'euros à échéance octobre 2022 et 3,7 millions d'euros à échéance juin 2023 ;

-Une ligne de crédit de 6,4 millions d'euros destinée à financer de nouveaux investissements visant à exploiter le potentiel de création de valeur que recèle encore le patrimoine, mais aussi des investissements soutenant les objectifs que MRM s'est fixés en matière environnementale.

Il a été contracté auprès d'un pool bancaire constitué de Banque Européenne du Crédit Mutuel, LCL et BRED Banque Populaire. Banque Européenne du Crédit Mutuel a agi en tant qu'agent et co-arrangeur, LCL en qualité de co-arrangeur.

Pour cette opération, Banque Européenne du Crédit Mutuel, LCL et BRED Banque Populaire ont été conseillées par l'étude notariale Victoires Notaires Associés et le cabinet d'avocats De Pardieu Brocas Maffei.

MRM a été conseillée par l'étude notariale Lasaygues et Associés.