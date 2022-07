MRM : net repli des revenus locatifs au 1er semestre

(Boursier.com) — L 'activité locative de MRM est restée soutenue au cours du 1er semestre 2022. Les 8 baux signés au cours du semestre. L'activité locative se traduit par une nouvelle amélioration du taux d'occupation financier qui atteint 89% à fin juin 2022 (88% au 31 décembre 2021). Le taux d'occupation physique est stable à 90%. Les loyers annualisés nets s'établissent à 9,5 ME au 1er juillet 2022, soit une hausse de 2% par rapport au 1er janvier 2022. A date, MRM a encaissé 92% des loyers et charges du 1er semestre 2022.

Les revenus locatifs bruts du 1er semestre 2022, correspondant aux loyers quittancés, s'établissent à 4,7 ME, soit un léger recul de 0,7% à périmètre comparable. Les revenus locatifs nets s'établissent ainsi à 3,3 ME (3,9 ME pour la même période en 2021), soit un recul de -16,8%.

Le résultat net consolidé du 1er semestre 2022 ressort à 3 ME (3,3 ME au 1er semestre 2021).

Solide situation financière

L'endettement financier brut est de 74,5 ME au 30 juin 2022, soit un montant quasi-stable par rapport à fin décembre 2021 (74,4 ME). La dette, rémunérée à taux variable est couverte à 77% par des caps. La prochaine échéance majeure de remboursement de dette bancaire est fin 2028.

A fin juin 2022, MRM dispose d'une trésorerie et équivalents de 8,1 ME (9,7 ME 6 mois plus tôt). Le ratio de LTV net ressort à 40,7% (40% 6 mois plus tôt).

"Avec une activité locative restée soutenue, la performance opérationnelle de MRM du premier semestre 2022 s'inscrit dans la continuité de l'exercice précédent. Nous enregistrons à nouveau une progression du taux d'occupation financier, des loyers annualisés nets et de la valeur du patrimoine. Les résultats du semestre sont robustes et notre situation financière est saine. Tout en nous consacrant à la gestion dynamique de notre portefeuille, nous avons travaillé sur des opportunités de croissance externe et sommes heureux d'annoncer aujourd'hui l'accord conclu avec Altarea en vue de l'acquisition de deux centres commerciaux pour un montant de 90 ME. Cette opération structurante qui entraînerait un changement significatif de la dimension de MRM nous ouvre de nouvelles perspectives de développement", commente François Matray, Directeur Général de MRM.