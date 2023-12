MRM : Louis Bourrousse devient Président du Conseil d'administration

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de la société foncière MRM a pris acte de la démission de son Président, François de Varenne, en sa qualité d'administrateur. Il a décidé de coopter Louis Bourrousse pour le remplacer, choisissant également de nommer Louis Bourrousse Président du Conseil d'administration.

François de Varenne était administrateur et Président du Conseil de MRM depuis l'opération de recapitalisation qui a permis à Scor SE de devenir actionnaire majoritaire de MRM en 2013. Il a, depuis, vu ses fonctions chez Scor s'élargir : après avoir occupé les fonctions de Directeur Général de Scor par intérim en début d'année, il a été nommé, fin mai, Directeur Financier et Directeur Général Adjoint de Scor.

Dans ce contexte, son remplacement par Louis Bourrousse, nommé en novembre au poste de Directeur Général de Scor Investment Partners, la société de gestion de portefeuille du groupe Scor, est apparu comme "une solution de continuité évidente pour le Conseil d'administration de MRM qui a souhaité perpétuer le fait qu'un administrateur lié à Scor SE, actionnaire majoritaire de MRM, occupe la Présidence du Conseil".

Louis Bourrousse prend également la présidence du comité d'investissement. La ratification de la nomination de Louis Bourrousse en tant qu'administrateur sera mise à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale.

Au cours de la même séance du 12 décembre 2023, le Conseil a également pris acte du remplacement de Karina Lelièvre par Carole de Rozières en tant que représentant permanent de Scor SE. Karina Lelièvre (Secrétaire Générale Adjointe de Scor SE) représentait Scor SE au Conseil de MRM depuis 2013. Carole de Rozières occupe la fonction de Chief Asset Owner Officer au sein du groupe Scor.

Le Conseil a vivement remercié François de Varenne et Karina Lelièvre "pour leur contribution active et éclairée aux travaux du Conseil et leur implication sans faille dans la gouvernance de MRM au cours des dix dernières années".

Nouveau Conseil d'administration

La composition du Conseil d'administration de MRM est désormais la suivante :

- Louis Bourrousse, Président du Conseil d'administration et administrateur ;

- SCOR SE, administrateur, représentée par Mme Carole de Rozières ;

- Altarea, administrateur, représentée par Rodrigo Clare

- Mme Brigitte Gauthier-Darcet, administrateur ;

- Mme Valérie Ohannessian, administrateur indépendant ; et

- Mme Karine Trébaticky, administrateur.