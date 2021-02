MRM : le résultat net consolidé ressort en perte de 7,2 ME

(Boursier.com) — MRM a publié un Chiffre d'affaires consolidé en hausse de 4,2% à 9,5 ME sur l'exercice 2020, avec une bonne résistance du cash-flow opérationnel net, stable à 3 ME, en dépit d'1,4 ME de mesures de soutien aux locataires. La baisse de la valeur du patrimoine est limitée à 4,1% à périmètre comparable. Les Loyers annualisés nets au 1er janvier 2021 ressortent en hausse de 6,8% à 9,1 ME.

Au total, le résultat opérationnel avant cessions et variation de la juste valeur s'établit à 3,8 millions d'euros, soit une baisse de 0,9%. Après prise en compte des investissements de l'année, la baisse des valeurs d'expertise se traduit par une variation négative de la juste valeur du patrimoine de 10 millions d'euros, contre une variation positive de 0,8 million d'euros en 2019. Le résultat financier est stable à -1,4 million d'euros.

En conséquence, le résultat net consolidé 2020 ressort en perte de 7,2 millions d'euros contre un bénéfice de 3,2 millions d'euros en 2019.

Cette publication fait suite à l'examen et à l'arrêté des comptes1 par le Conseil d'administration de MRM au cours de sa réunion qui s'est tenue le 25 février 2021.

François Matray, Directeur général de MRM a déclaré : "Le portefeuille d'actifs diversifiés de MRM, tourné vers une offre de proximité et de discount, a permis à la société de bien résister en 2020 dans un contexte de crise sanitaire qui a particulièrement touché le commerce. Tout en ayant apporté un soutien marqué à ses locataires, MRM a généré un cash-flow opérationnel net stable et a renoué avec une bonne dynamique de commercialisation au second semestre. Malgré la persistance de la crise, MRM aborde 2021 déterminée à tirer le meilleur parti du positionnement de ses actifs et des perspectives liées à l'extension du centre commercial Valentin, et reste mobilisée pour maintenir sa solide situation financière. MRM n'écarte pas la possibilité d'étudier d'éventuelles opportunités d'acquisition et de cession d'actifs."