MRM : le paiement du dividende se fera le 2 juillet

(Boursier.com) — MRM a tenu son Assemblée générale annuelle à huis clos à 10h, le 24 juin, au siège social, sous la présidence de François de Varenne, Président du Conseil d'administration. Le bureau était également composé de 2 scrutateurs désignés par le Directeur général agissant sur délégation du Conseil d'administration : la société SCOR SE représentée par Mme Karina Lelièvre, et Mme Valérie Ohannessian, toutes 2 administratrices et actionnaires de MRM. MMe Marine Pattin, Directeur Administratif et Financier, a été désignée en qualité de Secrétaire du bureau.

Le bureau a constaté, au vu des votes par correspondance et des pouvoirs reçus, que les actionnaires participants représentaient 65,06% des actions formant le capital et ayant le droit de vote et donc que l'Assemblée était valablement constituée.

L'Assemblée générale mixte a ainsi approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises, dont notamment :

Pour sa partie ordinaire

- Les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2020,

- L'affectation du résultat de l'exercice 2020 et la distribution en numéraire de primes d'un montant de 0,05 euro par action,

- Les renouvellements de François de Varenne, de Mme Brigitte Gauthier-Darcet et de Scor SE, en qualité d'administrateurs.

- L'ensemble des résolutions relatives à la rémunération des mandataires sociaux,

- L'autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du programme de rachat d'actions.

Pour sa partie extraordinaire

- L'autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées.

- Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements d'intérêt économique liés avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription,

- Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration avec faculté de subdélégation au Directeur Général concernant le regroupement des actions par attribution de 1 action ordinaire nouvelle de 20 euros de nominal contre 20 actions ordinaires de 1 euro de nominal détenues.

Dividende

MRM rappelle que la mise en paiement de la distribution de 0,05 euro aux actionnaires au titre de l'exercice 2020 interviendra le 2 juillet. La date de détachement du coupon est fixée au 30 juin.

François de Varenne reconduit dans ses fonctions

Enfin, le Conseil d'administration qui s'est tenu à l'issue de l'Assemblée Générale, a décidé de renouveler les fonctions de Président du Conseil de Monsieur François de Varenne.