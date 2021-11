MRM : Le chiffre d'affaires consolidé est de 7,4 ME sur les 9 premiers mois de l'année

(Boursier.com) — MRM , société foncière spécialisée dans l'immobilier de commerce, annonce ce jour son chiffre d'affaires consolidé, correspondant aux revenus locatifs bruts de la période. Le chiffre d'affaires consolidé de 7,4 ME sur les 9 premiers mois de l'année 2021, ressort en hausse de 4,2%. L'activité locative est soutenue, avec 1,4 ME de baux signés depuis le début de l'exercice.

MRM rappelle qu'au 1er semestre 2021, le taux moyen d'ouverture de ses immeubles, rapporté aux loyers annualisés bruts, s'était établi à 73%, l'activité ayant été contrainte par les différentes mesures de restriction sur l'ouverture des commerces prises par le gouvernement. Au cours du 3ème trimestre, l'ensemble des commerces de MRM ont pu opérer normalement, les seules restrictions imposées étant la présentation du "pass sanitaire" pour l'accès aux restaurants et salles de fitness. Ceci a permis de ramener le taux moyen d'ouverture des immeubles à 82% sur les 9 premiers mois de l'exercice.

Les revenus locatifs bruts de MRM pour le 3ème trimestre 2021 atteignent 2,5 millions d'euros, soit une augmentation de 4,8% par rapport au 3ème trimestre 2020.

Activité locative soutenue

MRM a procédé au cours des 9 premiers mois de l'année à la signature de 14 nouveaux baux ou renouvellements avec un taux de réversion3 positif de 1,2%. L'ensemble de ces baux représente une surface totale de 8.900 m(2) pour un montant de loyers cumulés de 1,4 million d'euros, soit 14% de la base locative annualisée brute de MRM. Au cours du seul 3ème trimestre, 4 baux ont été signés pour un montant total de 0,4 million d'euros.

Point sur le recouvrement

Au 30 septembre 2021, MRM a encaissé 82% des loyers et charges facturés au titre des 3 premiers trimestres 2021. Ce taux, conforme aux attentes, reflète un encaissement plus faible des loyers et charges du 2ème trimestre lié à la fermeture de certains commerces entre février et mai 2021. Le taux d'encaissement des loyers et charges du 3ème trimestre ressort quant à lui à 91%, traduisant un retour à la normale de l'activité commerciale.

La situation financière de MRM reste saine et son bilan solide. La prochaine échéance majeure de remboursement de dette intervient en juin 2022 et MRM travaille activement à son refinancement.

Perspectives

MRM réitère son objectif d'un montant total de loyers annualisés nets supérieur à 10 millions d'euros, avec une hypothèse de taux d'occupation physique de 95%. Cet objectif est donné sur la base du portefeuille au 30 septembre 2021.

Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre et les résultats annuels 2021 seront publiés le 24 février 2022 après bourse.