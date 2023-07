MRM : La valeur du patrimoine s'élève à 245,4 millions d'euros au 30 juin 2023

(Boursier.com) — MRM , société foncière spécialisée dans l'immobilier de commerce, annonce ce jour ses résultats semestriels au 30 juin 2023. Cette publication fait suite à l'examen et à l'arrêté des comptes par le Conseil d'administration au cours de sa réunion qui s'est tenue ce jour.

A fin juin 2023, le chiffre d'affaires des commerçants du portefeuille de MRM, y compris les centres commerciaux de Flins et d'Ollioules acquis fin 2022, est en progression de 5% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette augmentation provient d'une progression de 1% du chiffre d'affaires généré par les surfaces supérieures à 500 m(2) et de 9% du chiffre d'affaires des commerçants installés dans des boutiques de moins de 500 m(2). Cette bonne performance est à comparer aux données du Procos qui font état d'une hausse moyenne du commerce spécialisé de 2,7% au niveau national.

Restée soutenue, l'activité locative s'est traduite par la signature de 15 baux au cours du semestre, représentant un montant de loyers annuels de 1 million d'euros pour une surface totale de 9.000 m(2). Le taux de réversion moyen par rapport aux valeurs locatives de marché s'établit à +5%.

Le taux d'occupation physique est en progression à 92% au 30 juin 2023 (contre 90% six mois plus tôt) et le taux d'occupation financier s'élève à 90% (contre 88% six mois plus tôt), l'impact de la fermeture d'enseignes en difficulté étant plus que compensé par les nouvelles signatures.

Ces données tiennent compte des départs connus et des baux signés n'ayant pas encore pris effet au 30 juin 2023 et excluent la vacance stratégique (l'exclusion des lots concernés entraîne une hausse respective de 1 et 1,5 point des taux d'occupation physique et financier).

Au 1er juillet 2023, les loyers annualisés nets s'établissent à 15 millions d'euros en tenant compte des baux signés n'ayant pas encore pris effet. Ils sont en progression de 0,7% par rapport aux 14,9 millions d'euros à fin décembre 2022.

Cette hausse résulte de la conjugaison de l'effet favorable de l'indexation (+0,6 million d'euros) et des baux signés n'ayant pas encore pris effet à fin juin 2023 (+0,6 million d'euros), partiellement compensée par l'impact de la vacance stratégique (-0,5 million d'euros), la hausse des charges non récupérées (-0,2 million d'euros) et le solde des nouveaux baux et renouvellements nets des départs du semestre (-0,4 million d'euros).

Évolution de la valeur du patrimoine

La valeur du patrimoine s'élève à 245,4 millions d'euros au 30 juin 2023. La hausse de 0,2% par rapport au 31 décembre 2022 reflète l'effet favorable des commercialisations et de l'indexation qui compense la hausse des taux de capitalisation retenus par les experts (+20 points de base en moyenne).

François Matray, Directeur Général de MRM a déclaré : "MRM a pleinement bénéficié au cours du semestre de l'effet des acquisitions réalisées à la fin de l'année dernière. Grâce à l'intégration des centres commerciaux de Flins et Ollioules, nos revenus locatifs progressent de 64%. Conjuguée à l'amélioration de notre profitabilité opérationnelle, cette hausse de nos revenus a permis de générer un cash-flow opérationnel net en hausse de 61%, en dépit de l'augmentation du coût de l'endettement financier net liée à la hausse des taux d'intérêt et au crédit bancaire contracté pour contribuer au financement des acquisitions. Par ailleurs, la bonne marche de l'activité se traduit par une nouvelle progression des chiffres d'affaires de nos commerçants et par la signature de plusieurs nouveaux baux. Nous restons mobilisés sur le déploiement de notre savoir-faire en matière de gestion et de valorisation d'actifs sur la base de notre portefeuille élargi et nous sommes confiants dans notre capacité à franchir, à périmètre constant, le cap des 16 millions d'euros de loyers annualisés nets à l'horizon 2025."