MRM : l'ANR par action s'apprécie de 1,3% en 2022

(Boursier.com) — Les revenus locatifs bruts de MRM pour l'année 2022, correspondant aux loyers quittancés, s'établissent à 10,2 millions d'euros, en hausse de 4,7%. Cette évolution s'explique essentiellement par des effets de périmètre : l'acquisition de Flins et d'Ollioules a eu un impact positif de 0,7 ME (1,5 mois de consolidation) tandis que les cessions intervenues en octobre 2021 ont eu un impact négatif de 0,2 ME.

A périmètre comparable, les revenus locatifs bruts sont stables, la prise d'effet des nouveaux baux et l'indexation compensant la vacance temporaire de la moyenne surface libérée en janvier 2022 au sein de Carré Vélizy et dont le nouveau bail a pris effet fin avril 2022. Après prise en compte des charges immobilières non récupérées, les revenus locatifs nets s'établissent à 8,1 ME, (8 ME en 2021), soit une hausse de 2,4%.

Le dénouement des protocoles Covid qui fixait le cadre des mesures de soutien aux locataires s'est traduit par la reprise des provisions passées lors des exercices précédents. MRM a par ailleurs retrouvé un niveau normalisé de recouvrement des loyers et charges avec un taux supérieur à 95% pour l'ensemble de l'année.

Compte tenu de la progression des revenus locatifs nets, de l'impact favorable du dénouement des protocoles Covid et du recul des charges d'exploitation, l'excédent brut d'exploitation est en hausse de 5,4% pour atteindre 5,8 ME en 2022.

Le coût de l'endettement net passe de 1,2 ME en 2021 à 1,8 million en 2022. Le cash-flow opérationnel net s'établit à 4 ME, soit une hausse de 2,7% par rapport à 2021.

En année pleine, le surcroît de chiffre d'affaires réalisé par les deux centres commerciaux acquis fin 2022 va permettre une meilleure absorption des charges d'exploitation. En effet, rapportées aux revenus locatifs nets, celles-ci ressortiraient à 19,1% en données 2022 proforma, contre 29,5% sur la base des données 2022 publiées et 31,0% en 2021.

Calculé sur la base de la mise en place du nouvel emprunt de 42,0 ME début 2022 et donc de conditions d'emprunt plus favorables que les taux actuels, le coût de l'endettement financier ressort à 2,6 ME en données 2022 proforma. En appliquant sur l'ensemble de l'année 2022 l'hypothèse d'un taux Euribor 3 mois de 3%, le coût de l'endettement financier 2022 proforma s'établirait à 4,4 ME.

Situation financière solide

En novembre 2022, MRM a mis en place un nouvel emprunt bancaire hypothécaire d'un montant de 42 ME à échéance fin 2029 destiné au financement de l'acquisition des centres Flins et Ollioules. Au 31 décembre, l'encours de la dette s'élève à 116,7 ME (75,7 ME à fin 2021). Le coût moyen de la dette est de 2,07%. Intégralement rémunérée à taux variable, la dette est couverte à 77% par des caps (avec des taux strike compris entre 1% et 2,5%). La prochaine échéance de remboursement significative est fin 2028.

A fin décembre, MRM dispose d'une trésorerie et équivalents de 10,4 ME (9,7 ME un an plus tôt).

Le schéma de financement de l'acquisition des deux centres a permis de conserver un niveau de LTV net maîtrisé avec un ratio de 43,6% à fin décembre 2022 (40% un an plus tôt).

Hausse de l'ANR

ANR par action à fin 2022 en hausse de 1,3% par rapport à l'ANR par action 2021 retraité de la distribution aux actionnaires

L'ANR EPRA NDV atteint 139 ME à fin décembre 2022. Il se compare à 97,4 ME un an plus tôt, soit 93,5 ME après distribution aux actionnaires de 3,9 ME au titre de l'exercice 2021. Après distribution, ceci représente une hausse de 48,7% du montant de l'ANR EPRA NDV. A fin décembre 2022, l'ANR EPRA NDV s'élève à 43,4 euros par action, soit une hausse de 1,3% en dépit de l'augmentation du nombre d'actions liée aux augmentations de capital réalisées en 2022.

Distribution aux actionnaires

Le Conseil d'administration de MRM a décidé de proposer aux actionnaires une distribution de primes d'un montant de 1,80 euro par action au titre de l'exercice 2022, soit un montant similaire à celui versé au titre de l'exercice 2021. Cette distribution représenterait un rendement de 6,7% sur le cours de l'action au 6 mars 2023.

Cette proposition sera soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale du 7 juin. La date prévue pour le détachement du coupon est le 12 juin, pour une mise en paiement le 14 juin.

Perspectives

MRM confirme que ces acquisitions lui permettent de viser un montant de loyers annualisés nets supérieur à 16 ME, et ce à l'horizon 2025 (10 ME précédemment). Cet objectif est donné sur la base du portefeuille actuel (hors acquisitions ou cessions).

MRM entend maintenir sa politique de distribution régulière aux actionnaires.