MRM garde le cap et renoue avec les bénéfices au 1er semestre

(Boursier.com) — L 'activité des commerces a été fortement contrainte au cours du 1er semestre 2021 par les différentes mesures de restriction sur l'ouverture des commerces et de couvre-feu prises par le gouvernement français. Sur l'ensemble des 6 premiers mois de l'année, rapporté aux loyers annualisés bruts, le taux moyen d'ouverture des surfaces de MRM s'est établi à 73%. La dynamique de l'activité locative est cependant restée soutenue. Les 10 baux signés au cours du 1er semestre représentent un montant de loyers de 1 million d'euros, avec un taux de réversion positive de 2%, pour une surface totale de 7.100 m2.

MRM a encaissé respectivement 86% et 69% des loyers et charges des 1er et 2è trimestres 2021. Ces taux sont conformes aux attentes. Les revenus locatifs bruts du 1er semestre 2021, correspondant aux loyers quittancés, progressent de 4% par rapport au 1er semestre 2020 pour atteindre 4,9 ME après prise en compte de l'impact limité de l'étalement des abandons de loyers consentis en 2020 et accompagnés de contreparties modifiant les termes des baux. MRM bénéficie du plein effet des nouveaux baux signés en 2020 ainsi que des baux signés au 1er semestre 2021 déjà entrés en vigueur. L'effet positif de l'indexation est marginal.

Le résultat opérationnel avant cessions et variation de juste valeur du 1er semestre 2021 s'établit à 1,9 ME, en progression de 39% par rapport au 1er semestre 2020. Après prise en compte des investissements de la période, la hausse des valeurs d'expertise se traduit par une variation positive de la juste valeur du patrimoine de 2,1 ME, contre une variation négative de -6 ME au 1er semestre 2020.

En conséquence, le résultat opérationnel s'établit à 4 ME, (-4,2 ME au 1er semestre 2020).

Le résultat net consolidé du 1er semestre 2021 ressort à 3,3 ME (-4,9 ME au 1er semestre 2020).

La valeur du patrimoine s'établit à 164,8 ME au 30 juin. La progression de +2,4% reflète principalement de la hausse des taux d'occupation et celle des loyers.

Le cash-flow opérationnel net s'établit à 1,8 ME au 30 juin, en progression de +35,9% par rapport au 1er semestre 2020, ce qui représente une hausse de +7,1% par rapport au 1er semestre 2019, dernier exercice avant la crise.

L'endettement financier brut est quasi-stable à 76,7 ME au 30 juin 2021 (76,8 ME à fin 2020).

L'ANR EPRA NDV s'établit à 94,3 ME (2,16 euros/action) contre 93,1 ME (2,13 euros/action) à fin décembre 2020

Perspectives

Le contexte actuel reste marqué par la crise sanitaire et une potentielle 4e vague d'épidémie. Il subsiste donc des incertitudes quant à la mise en place de nouvelles mesures de restriction d'accès dans les commerces, restaurants et centres commerciaux, dont l'impact est difficile à anticiper. Toutefois, MRM maintient son objectif d'un montant total de loyers annualisés nets supérieur à 10 ME, avec une hypothèse de taux d'occupation physique de 95%. Cet objectif est donné sur la base du portefeuille actuel (hors acquisitions ou cessions).

"En dépit de la poursuite de la crise sanitaire, MRM a significativement amélioré l'ensemble de ses indicateurs de gestion au cours du premier semestre : les taux d'occupation du portefeuille ont à nouveau progressé, la valeur du patrimoine est en hausse et le cash-flow opérationnel net a atteint un montant supérieur à celui du premier semestre 2019, dernier exercice avant la crise sanitaire. La trajectoire est en ligne avec l'objectif de dépasser 10 ME de loyers annualisés nets sur la base du portefeuille actuel", estime François Matray, Directeur Général de MRM.