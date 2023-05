MRM : forte augmentation des revenus locatifs avec l'évolution du périmètre

(Boursier.com) — Les revenus locatifs bruts de MRM, au 1er trimestre 2023, atteignent 3,80 millions d'euros. Ils sont en hausse de 62,3% par rapport à la même période de 2022. Cette forte augmentation s'explique par l'intégration dans le portefeuille d'actifs de MRM des centres commerciaux de Flins et d'Ollioules acquis le 16 novembre 2022. Ceux-ci ont contribué à hauteur de 1,38 million d'euros aux revenus locatifs bruts des trois premiers mois de l'année.

A périmètre comparable, c'est-à-dire hors centres commerciaux de Flins et d'Ollioules, les revenus locatifs bruts progressent de 3,6%. MRM a bénéficié de l'indexation, qui s'est élevée en moyenne à 5,4% au 1er trimestre 2023, ainsi que du plein effet des nouveaux baux signés au cours de l'année 2022 plus particulièrement au sein de Carré Vélizy (Vélizy-Villacoublay) et Aria Parc (Allonnes). Ces effets positifs n'ont cependant pas totalement compensé le départ de l'enseigne Camaïeu du centre commercial Valentin (Besançon).

Perspectives

En 2023, MRM va bénéficier du plein effet de l'acquisition des centres commerciaux de Flins et d'Ollioules sur ses revenus locatifs ainsi que sur l'amélioration de sa profitabilité opérationnelle grâce à une meilleure absorption de ses coûts fixes.

MRM est mobilisée sur les priorités suivantes :

- L'étude et la mise en oeuvre des programmes d'investissement de valorisation des actifs composant le patrimoine historique comme des deux centres commerciaux acquis fin 2022 ;

- La commercialisation des surfaces disponibles ;

- Le déploiement du plan d'actions ESG ;

- La gestion dynamique du portefeuille d'actifs avec l'étude de potentielles acquisitions et cessions.

MRM confirme viser un montant de loyers annualisés nets supérieur à 16 ME à l'horizon 2025. Cet objectif est donné sur la base du portefeuille actuel, c'est-à-dire hors acquisitions ou cessions.

En séance, l'action MRM est ferme, avec un gain de +0,8% à 24,8 euros.